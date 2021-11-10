Apple'ın ilk bilgisayarı rekor fiyata satıldı

ŞİMDİYE KADAR İKİ SAHİBİ OLDU

Bununla birlikte, satışı gerçekleştiren California'daki John Moran Müzayede Evi, bilgisayarın şimdiye kadar sadece iki sahibinin bulunduğunu açıkladı. Buna göre bilgisayarın ilk sahibi olan bir profesör, Apple-1'i bir öğrencisine 650 dolara sattı.