Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında

Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile gelen yeni özellikler duyuruldu. iPhone kullanıcıları, 15.4 güncellemesini bugün itibariyle yükleyebiliyor.

Haberler - ntv.com.tr

Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında - 1

, iPhone sahipleri için 15.4 güncellemesini kullanıma sundu. 

Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında - 2

EVRENSEL KONTROL ÖZELLİĞİ

Ocak ayından bu yana test edilen ve bugün yayına alınan güncellemeyle birlikte, iPhone kullanıcıları artık maske takılıyken de FaceID işlemlerini yapabilecek.

Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında - 3

Böylece corona virüs ile birlikte hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren maskeler takılıyken telefon kilidini açmak, FaceID ile ödemeler yapmak da kolaylaşacak.

Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında - 4

iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından 'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek.

Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında - 5

Universel Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.

Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında - 6

YENİ EMOJİLER GELİYOR

15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayabiliyor.

Apple'ın iPhone iOS 15.4 güncellemesi yayında - 7

YENİ EMOJİLER GELİYOR

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