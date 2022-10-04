Apple’ın işe alım mülakatlarında belirleyici olan dört özellik

İŞBİRLİĞİ

Tim Cook, Apple’da çalışmayı hayal eden herkesin ilk ihtiyaç duyduğu en önemli ihtiyacın meslektaşlarıyla işbirliği yapma yeteneği olduğunu söyledi.

Güçlü bireysel katkıların önemli olduğunu belirten Cook, "Ancak birlikte çalışan bir grup inanılmaz işler çıkarabilir. Eğer fikrimi sizinle paylaşırsam, bu fikir büyür ve harika işler ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.