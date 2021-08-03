Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu

GOOGLE STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Diğer taraftan Google Tensor, Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni amiral gemisi telefonlara güç verecek. Bu durum uzmanlar tarafından, son yıllarda üst düzey telefonlar sunmak yerine Pixel cihazlarında satın alınabilirliğe odaklanan Google için bir strateji değişikliği olarak yorumlandı. Aynı zamanda haraket, Google'ın yine doğrudan amiral gemisi alanında Apple ve Samsung'a karşı rekabet etmeye çalıştığını gösteriyor.





Google’dan yapılan açıklamaya göre, Google Tensor; ses kalitesi ve çeviri gibi özelliklerle birlikte telefonlarda fotoğraf ve video işlemede büyük iyileştirmeler sunacak.. CPU, GPU ve görüntü sinyali işlemcisine ek olarak yapay zeka uygulamalarını çalıştıran özel bir işlemci içeren Google Tensor, telefonun bulut depolama sistemlerine veri göndermek yerine cihazda daha fazla bilgi işlemesine izin verecek.