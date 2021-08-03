Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu

Google, bu sonbaharda piyasaya çıkacak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro telefonlarında Google Tensor adlı kendi akıllı telefon işlemcisini kullanacağını duyurdu. Böylelikle Google, Qualcomm veya Intel gibi geleneksel bir çip üreticisine güvenmek yerine kendi çiplerini üreten Apple'ın izinden gitti. Yeni işlemcinin özellikle çok daha iyi fotoğraf ve video çekimine izin vereceği belirtildi.

ntv.com.tr 03.08.2021 - 14:47

Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu - 1

Teknoloji devi Google, bu sonbaharda yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro telefonlarına güç sağlayacak Google Tensor adlı kendi akıllı telefon işlemcisini kuracağını duyurdu. Bu durumda, Google Qualcomm'un çiplerini kullanmayı bırakacak.

Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu - 2

Bununla birlikte Google’ın hamlesi, yeni bilgisayarlarında Intel’in çipleri yerine kendi işlemcilerini kullanan Apple'ın ardından geldi.  Apple gibi Google da Arm tabanlı bir mimari sistem kullanıyor. Bu işlemci mimarisi sektör genelinde telefonlardan tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara kadar yaygın olarak taşınabilir cihazlarda kullanılıyor.  

Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu - 3

Qualcomm ise Snapdragon platformuna dayalı mevcut ve gelecekteki ürünlerde Google ile yakın olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu - 4

GOOGLE STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Diğer taraftan Google Tensor, Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni amiral gemisi telefonlara güç verecek. Bu durum uzmanlar tarafından, son yıllarda üst düzey telefonlar sunmak yerine Pixel cihazlarında satın alınabilirliğe odaklanan Google için bir strateji değişikliği olarak yorumlandı. Aynı zamanda haraket, Google'ın yine doğrudan amiral gemisi alanında Apple ve Samsung'a karşı rekabet etmeye çalıştığını gösteriyor.

Google’dan yapılan açıklamaya göre, Google Tensor; ses kalitesi ve  çeviri gibi özelliklerle birlikte telefonlarda fotoğraf ve video işlemede büyük iyileştirmeler sunacak.. CPU, GPU ve görüntü sinyali işlemcisine ek olarak yapay zeka uygulamalarını çalıştıran özel bir işlemci içeren Google Tensor, telefonun bulut depolama sistemlerine veri göndermek yerine cihazda daha fazla bilgi işlemesine izin verecek.

Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu - 5

PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILIK İÇİN ÖZEL İŞLETİM SİSTEMİ

Google'ın donanımdan sorumlu yöneticisi Rick Osterloh, CNBC'ye verdiği demeçte, “Makine öğrenimi ve yapay zeka ile telefonda yapabileceklerimizi gerçekten değiştirecek. Yeni çip, Google'ın telefonlarının daha iyi fotoğraf ve video çekmesine yardımcı olacak. Profesyonel fotoğrafçılık için gerçekten özel bir işletim sistemi geliştirdik” diye konuştuk.

Osterloh, ayrıca fotoğraf çekerken bir nesne hareket ettiğinde yeni çipin bulanıklığı azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğine dair bir örnek gösterdi. 

Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu - 6

Öte yandan Osterloh, bir metin mesajını yüksek sesle söylerken daha hızlı ve daha doğru yazma ve video altyazıları için çevrimdışı çeviri gibi başka örnekler de gösterdi.

Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da kendi işlemcisini kullanacağını duyurdu - 7

İNSANLAR PIXEL SATIN ALACAK MI?

Her ne kadar çip kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyor gibi görünse de, insanların bir iPhone veya Samsung Galaxy yerine Pixel satın almalarını sağlamak için yeterli olmayabilir. Bu durumun farkında olan Osterloh, “İşte Google'ın gerçekten çözmesi gereken sorun da bu: ilk etapta insanların Pixel satın almasını sağlamak. Bu sonbaharda  Pixel 6 ve Pixel 6 Pro İçin büyük pazarlama kampanyasıyla çıkacağız” dedi.

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