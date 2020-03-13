Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un doğru çıkan kehanetleri

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Siri ve Alxea gibi akıllı asistanlar bugün çoğumuzun hayatının bir parçası.
1984 yılında The Daily Beast'e konuşan Steve jobs, "cihazlarımızda bizim isteklerimize yanıt veren küçük bir insan olacak" ifadesini kullanmıştı.
Steve Jobs Apple'ın CEO'su olarak ilk iPad modelini 2010 yılında tanıtmıştı.
Ancak Jobs söz konusu fikri ilk olarak 1983 yılındaki International Design Conference'ta dile getirmişti.
iTunes (2001): Walkman devrilince sıra kaset teknolojisini iTunes ile ezmeye geldi. Online şarkı mağazasından şimdiye dek tam 16 milyar şarkı indirildi.
iPod (2011): Sony, 30 yılda 220 bin Walkman satabilirken, Jobs’un iPod’u 10 yılda 300 milyon adet sattı. MP3 çalarlar arasındaki pazar payı yüzde 78’e ulaştı.
iPhone (2007): 2000’li yıllarda dünyada Nokia fırtınası esiyordu. Ta ki Steve Jobs sahneye çıkıp, “İşte bu yeni cihazımıza iPhone diyoruz” ifadesini kullanana dek.
iPad (2009): Jobs elinde iPad ile sahneye çıktığında herkes artık laptopların rafa kaldırılacağından emindi. Sonra çıkan tüm bilgisayarlar iPad’e benzemek için uğraştı.