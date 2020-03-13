Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un doğru çıkan kehanetleri

Apple'ı Apple yapan isim olan Steve Jobs ölümünün ardından geçen yıllara rağmen hala teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri. Business Insider Jobs'un 1980'li ve 1990'lı yıllarda dile getirdiği ve bugün hayatımızın bir parçası olan teknolojileri derledi. İşte Steve Jobs'un doğru çıkan kehanetleri...

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ntv.com.tr

Siri ve Alxea gibi akıllı asistanlar bugün çoğumuzun hayatının bir parçası. 1984 yılında The Daily Beast'e konuşan Steve jobs, "cihazlarımızda bizim isteklerimize yanıt veren küçük bir insan olacak" ifadesini kullanmıştı.

Steve Jobs Apple'ın CEO'su olarak ilk iPad modelini 2010 yılında tanıtmıştı. Ancak Jobs söz konusu fikri ilk olarak 1983 yılındaki International Design Conference'ta dile getirmişti.

1984 yılında ise akıllı telefon fikrini açıklayan Jobs, teknoloji yeterli seviyeye geldiğinde iPhone ile karşımıza çıktı.

Jobs'un akıllı telefonlar ile ilgili bir başka öngörüsü ise bu cihazların kullanımının 10 yaşına kadar düşebileceğiydi.

1995 yılında internetin startup'ların önünü açacağı ve bu şirketlerin köklü firmaları sarsacağını açıklayan Jobs bu iddiasında da haklı çıktı.

Aynı yıl internetin insanların alışveriş alışkanlıklarını derinden değiştireceğini açıklayan Jobs, e-ticaretin büyük bir gelişim yaşayacağını iddia etti.

Bugün internet devi Amazon dünyanın en değerli şirketi konumunda, şirketin kurucusu Bezos ise dünyanın en zengin insanı.

Jobs 1996 yılında yaptığı bir başka açıklamada insanların artık bilgilerini fiziksel bir ortamda saklamayacağı iddiasına yer vermişti. Bugün milyonlarca kişi bilgilerini bulut hizmetlerinde saklıyor.

STEVE JOBS KİMDİR? ‘Dijital dünya çağı’nı başlatan Steve Jobs, Apple’daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra; 56 yaşındayken pankreas kanserine yenildi.

Tüketici elektroniğinin lider firmalarından Apple'ı bugünlere getiren Steve Jobs son olarak 2011 Haziran’ında sahneye çıkıp Apple’ın yeni servisi iCloud’u (Bulut) tanıtmıştı. Jobs teknoloji dünyasında 4 büyük devrime öncülük etti.

STEVE JOBS'UN İMZA ATTIĞI 4 BÜYÜK DEVRİM iTunes (2001): Walkman devrilince sıra kaset teknolojisini iTunes ile ezmeye geldi. Online şarkı mağazasından şimdiye dek tam 16 milyar şarkı indirildi. iPod (2011): Sony, 30 yılda 220 bin Walkman satabilirken, Jobs’un iPod’u 10 yılda 300 milyon adet sattı. MP3 çalarlar arasındaki pazar payı yüzde 78’e ulaştı.

iPhone (2007): 2000’li yıllarda dünyada Nokia fırtınası esiyordu. Ta ki Steve Jobs sahneye çıkıp, “İşte bu yeni cihazımıza iPhone diyoruz” ifadesini kullanana dek. iPad (2009): Jobs elinde iPad ile sahneye çıktığında herkes artık laptopların rafa kaldırılacağından emindi. Sonra çıkan tüm bilgisayarlar iPad’e benzemek için uğraştı.

ÜNİVERSiTEYİ YARIDA BIRAKTI, HİNDİSTAN'A GİTTİ Jobs, 6 ay devam ettiği üniversite hayatını pek sevmedi, üniversiteyi bıraktı. Bir süre sokaklardan boş şişe toplayıp karnını doyurdu, ufak tefek işlerde çalışıp para biriktirdi ve Hindistan’a gitti.

Budizme inanarak kafasını kazıtıp ABD’ye döndüğünde artık ciddi bir şeyler yapması gerektiğinin farkındaydı. Yakın arkadaşı Stephen Wozniak ile görüştü.

Bu sırada Wozniak’nin annesi Esquire dergisinin 1971 yılına ait sayısında yer alan bir makaleyi oğluna gönderdi. Jobs ve Wozniak, “bedava telefon görüşmesi” fikrini bu makaleden öğrendi ve bunu mümkün kılan Blue Box adlı bir cihaz yaparak 6 bin dolar kazandı. Yaptıkları yasadışıydı...

SİNEMAYA DA EL ATTI Pixar’ın 4 yıllık çalışma sonucunda beyazperdeye çıkardığı Toy Story adlı animasyon film 362 milyon dolar gişe yaptı. Walt Disney, Jobs’un 10 milyon dolara aldığı şirkete 7.4 milyar dolar teklif ettiğinde yanıtı tabii ki “evet” oldu.

Bu başarılar o dönemde yılda 800 milyon dolar zarar eden Apple’ın dikkatini çekti. Jobs, 1997’de yeniden şirketin başına geçmeye davet edildi. 2000 yılında bir kez daha CEO oldu ve kısa süre sonra Apple’ın dünya sahnesinde ışıldamasına sebep olan iPod devrimine imza attı. Artık müzik dinleme alışkanlığı tamamen değişmişti. Ancak 2004’te dünyayı şoke eden açıklama geldi.

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