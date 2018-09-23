Apple'ın patronundan "pahalı iPhone" açıklaması

Türkiye genelinde tekrar zamlanan mevcut iPhone modelleri bir yana, yeni iPhone modellerinin resmi fiyatı henüz açıklanmış değil; ancak şu an satışta olan spot iPhone XS Max modellerinin fiyatı 17 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Peki fiyatlar neden bu kadar yüksek? Tim Cook'un bu konuda bir açıklaması var; ancak elbette gündeminde Türkiye fiyatları değil, dünyada artan fiyatlar var!