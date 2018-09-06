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Apple'ın Shazam'ı satın almasına AB'den onay

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB), Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın Shazam müzik uygulamasını satın almasını onayladı.

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    Avrupa Birliği (AB), Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın Shazam müzik uygulamasını satın almasını onayladı.
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    AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın Shazam uygulamasını satın almasının rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı bildirildi.

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    Kişisel bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler için mobil bir uygulama olan Shazam, cihazlardaki mikrofonu kullanarak çalan müzikleri tanımlıyor.

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    Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

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    Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşme ve satın almaları engelleyebiliyor.

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