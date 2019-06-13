Apple’ın 35 bin TL’lik bilgisayara ile böyle dalga geçtiler
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın çok tartışılan Mac Pro tasarımı bu kez de Portekizli mühendislik öğrencilerinin dizaynı ile gündemde
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Portekizli mühendislik öğrencileri mini bilgisayar Raspberry Pi'yi, 3 D yazıcı kullanarak bir kasanın içerisine yerleştirdi, daha sonra bu kasayı IKEA'dan aldıkları bir rendenin içinde konumlandırdı.
Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.
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IKEA MAC PRO'YU Tİ'YE ALDIIKEA, Apple'ın birkaç hafta önce düzenlenen WWDC etkinliğinde duyurduğu yeni Mac Pro'lar ile ilgili bir reklam afişi hazırlamıştı.
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36 bin dolardan (Yaklaşık 35 bin TL) başlayan fiyata sahip olan ürünün görüntüsüne gönderme yapan firma mağazalarında satılan ürünün yer aldığı afişe "Elmalar için dizayn edildi" notunu düşmüştü.
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4ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Mac Pro serisinin fiyatlarının 6000 dolardan başlayacağı duyuruldu.
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Ancak parçalarıyla birlikte cihaz 35 bin dolar bandına kadar çıkabiliyor.
4 grafik işlemci de sisteme dahil olduğunda fiyat 45 bin dolara kadar yükseliyor.
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6İşte kalem kalem Mac Pro'nun ekstra parça fiyatlar...
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12 adet 128 GB DDR4 ECC RAM : 17.878.88 dolar
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2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Zeon W işlemci : 7453 dolar
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Apple Pro Display XDR Ekran: 5 Bin Dolar
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2 adet 2 TB SSD : 2400 dolar
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Apple Pro Display XDR Ekran Standı: 1000 Dolar
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Apple Magic Klavye ve Magic Trackpad 2: 228 Dolar