Apple’ın rekoru CEO’suna 121 milyon dolar kazandırdı
ntv.com.tr
Apple’ın geçtiğimiz haftalarda 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk teknoloji şirket olması teknoloji devinin CEO’su Tim Cook’un hatırı sayılır bir gelirin sahibi olmasına sağladı. Apple'ı Apple yapan isim Steve Jobs'un 2011'de hayatını kaybetmesi ile şirketin başına geçen Tim Cook, hisselerin rekor seviyeye ulaşmasından sonra sahip olduğu Apple hisselerini nakite çevirdi.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak adını tarihe yazdırdı.
Zira şirket, 1 tilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi ve ABD merkezli şirket olmayı başardı.
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Apple’ın bu tarihi başarısı şirketin en tepesindeki isim olan Tim Cook’un (57) kişisel servetini de etkiledi.
Business Insider’da yer alan habere göre, Cook, şirketin 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmasının ardından başarı ödülü olarak zaman için almaya hak kazandığı Apple hisselerini nakite çevirdi.
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YARISINDAN FAZLASI VERGİYE GİTTİ
Aynı habere göre, teknoloji devinin CEO’sunun elinden çıkardığı hisselerin değeri 121 milyon dolar (780 milyon TL).
Bu gelirin yarısından fazlasını vergi olarak ödeyen Cook’un, hisse satışı ile 57 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.
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121 milyon dolar değerinde Apple hissesini satan Cook, bu hamlesi sonrasında 63.7 milyon dolar vergi ödedi. Zira yüksek kazancı ile yüksek vergi diliminde yer alan Cook, bu gelirinin yaklaşık yüzde 55'ini vergi olarak ödedi.
Steve Jobs'un 2011'de hayatını kaybetmesi ile şirketin başına geçen Tim Cook’un başarı ödülü olarak kazandığı hisseler Apple’ın artan grafiği ile doğru orantılı olarak artış göstermişti.
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HİSSE KAZANCINI YÜZDE 46 ARTIRMIŞTI
Apple’dan aldığı maaş ve bonuslardan ayrı olarak elde ettiği bu ödemelerden elde ettiği geliri bir önceki seneye göre, yüzde 46 oranında artıran Cook, geçtiğimiz yıl, 12.8 milyon dolar değerinde hisse senedinin sahibi olmuştu.
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Apple tarihte 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olurken PetroChina'nın ardından bu unvanı kazanan ikinci şirket olmayı başardı.
Çin merkezli petrol ve doğalgaz devi PetroChina, 2007 yılında piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkarmıştı.
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DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARDAN 200 MİLYAR DOLARA DÜŞMÜŞTÜ
Ancak petrol devinin bu başarısı şirket açısından pek de hayırlı olmamıştı.
Zira 2007'de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketin değeri 200 milyar dolara kadar düşmüştü.
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EN BÜYÜK DEĞER KAYBI!Mortgage krizi, global finansal çöküş ve Lehman Brothers'ın iflası gibi halka arzın hemen ardından gelen çok sayıda olumsuzluğun yanında yerel faktörlerin de etkisiyle yaşanan düşüş, tarihteki şirket bazlı en büyük değer kaybı olarak kayıtlara geçti.