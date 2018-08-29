Apple’ın rekoru CEO’suna 121 milyon dolar kazandırdı

121 milyon dolar değerinde Apple hissesini satan Cook, bu hamlesi sonrasında 63.7 milyon dolar vergi ödedi. Zira yüksek kazancı ile yüksek vergi diliminde yer alan Cook, bu gelirinin yaklaşık yüzde 55'ini vergi olarak ödedi.

Steve Jobs'un 2011'de hayatını kaybetmesi ile şirketin başına geçen Tim Cook’un başarı ödülü olarak kazandığı hisseler Apple’ın artan grafiği ile doğru orantılı olarak artış göstermişti.