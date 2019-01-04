Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri
ntv.com.tr
Apple'ın merakla beklenen lansmanında yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i tanıttı. İŞte yeni iPhone modellerinin fiyatları ve özellikleri...
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Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu.
19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.
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Şirketin Netflix’e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek.
Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD'deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.
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Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için "Yeni iPad'imiz en çok satan PC'den daha hızlı" sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.
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4Retine Display'e ev sahipliği yapan ürün, A10, Touch ID desteği ile gelecek ve ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebilecek.
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APPLE WATCH 5 TANITILDI
Apple yeni Apple Watch modelinin özelliklerini açıkladı. Apple Watch 5 aynı iPhone’da da olduğu gibi pusulaya ev sahipliği yapacak.
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6150 ülkede acil durumlarda saat acil servislere yardım çağrısında bulunabilecek. Ürün 399 dolardan karşımıza çıkacak. e-SIM kartlı versiyonun fiyatı ise 499 dolar. Ancak bu özelliğin ülkemizde kullanılamadığımızı belirtmekte fayda var.
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iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ NELER?5.8 inçlik iPhone 11'in arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11 4 farklı renk ile geliyor.
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iPhone 11'de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak. iPhone 11 Pro 128, 256 ve 512 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor.
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9Lansmanda sahne alan Apple yetkilisi fotoğraflarda yapay zeka teknolojisi kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
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10iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek. Face ID'nin hızında ise iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı.
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11iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek.
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iPHONE 11'İN FİYATI NE KADAR?
Bu model şirketin bugün tanıtacağı en ucuz iPhone modeli olacak ve iPhone XR'nin yerini alacak.
iPhone 11 699 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD'de satışa sunulacak.
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iPHONE 11 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 11 modeline, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max eşlik etti.
iPhone 11 Pro 3 kamera ile gelecek. Cihazın ekranı 5.8 inç ve OLED özelliğine sahip.
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Bu cihazda da A13 işlemci yer alıyor ve model Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerine ev sahipliği yapıyor.
Üç arka kamera ile gelen model ön tarafında yer alan kamerasında 12 MP'lik bir değer sunuyor.
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Bu model kutudan çıkacak 18 Watt hızlı şarj ile gelecek.
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16iPhone 11 Pro'nun ABD fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Apple'ın en büyük noya sahip modeli iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan satışa çıkacak.
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iPhone 11 Pro Max 6.5 inçlik OLED bir ekrana sahip. Bu model yüzde 85’lik bir ekran kasa oranı sunuyor.
Apple Pencil desteği ile gelen telefonda Dolby Vision, HDR10, geniş renk gamı, True Tone ve 120Hz dokunmatik algılama özelliği bulunuyor.
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18Üç arka kamera ile gelen cihaz 4K, 60fps bir ön kamera sunuyor. Telefonda 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lik depolama alanı alternatifleri bulunuyor.
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İşte Apple'ın lansmanından kareler...
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