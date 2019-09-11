Apple TV+'ta hangi yapımlar olacak? (Netflix'ten daha ucuz)
ntv.com.tr
Apple'ın dün gerçekleştirdiği lansmanda yeni iPhone modelleri ile birlikte online film, dizi platformu Apple TV+ ile ilgili gelişmeler de yer aldı.
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1ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın çiçeği burnunda platformu Apple TV+ 1 Kasım'da 100 ülkede piyasaya çıkıyor.
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2Apple'ın bu platformunun en büyük rakibi kuşkusuz Netflix olacak. Bunu göz önünde bulunduran Apple, yeni kullanıcılara ulaşmak adına ücretini düşük tutmuşa benziyor.
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3Netflix ABD'de 7.99 dolardan başlayan aylık ücret ile hizmet sunarken Apple TV+'ın aylık abone ücreti 4.99 dolar.
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APPLE TV+ TÜRKİYE’DE OLACAK MI?
Apple TV+'ın 100'den fazla ülkede olacağı dün gece şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında gerçekleştirilen lansmanda duyuruldu.
Ancak yayınlanan listede Türkiye platformun yayına gireceği ülkeler arasında yer almıyor.
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İŞTE APPLE TV+'A GELECEK YAPIMLAR
Peki Apple TV+'ta hangi içerikler yer alacak? İşte Apple TV+'a gelecek yapımlar...
Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
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6Oprah Winfrey
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7The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
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8See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
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9Little America: Kumail Nanjiani (Antoloji)
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10Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.
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11Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles