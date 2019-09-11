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Apple TV+'ta hangi yapımlar olacak? (Netflix'ten daha ucuz)

ntv.com.tr

Apple'ın dün gerçekleştirdiği lansmanda yeni iPhone modelleri ile birlikte online film, dizi platformu Apple TV+ ile ilgili gelişmeler de yer aldı.

  • 1

    ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın çiçeği burnunda platformu Apple TV+ 1 Kasım'da 100 ülkede piyasaya çıkıyor.
  • 2

    Apple'ın bu platformunun en büyük rakibi kuşkusuz Netflix olacak. Bunu göz önünde bulunduran Apple, yeni kullanıcılara ulaşmak adına ücretini düşük tutmuşa benziyor.
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    Netflix ABD'de 7.99 dolardan başlayan aylık ücret ile hizmet sunarken Apple TV+'ın aylık abone ücreti 4.99 dolar.
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    APPLE TV+ TÜRKİYE’DE OLACAK MI?

    APPLE TV+ TÜRKİYE’DE OLACAK MI?

    Apple TV+'ın 100'den fazla ülkede olacağı dün gece şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında gerçekleştirilen lansmanda duyuruldu.

    Ancak yayınlanan listede Türkiye platformun yayına gireceği ülkeler arasında yer almıyor. 

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    İŞTE APPLE TV+'A GELECEK YAPIMLAR

    İŞTE APPLE TV+'A GELECEK YAPIMLAR

    Peki Apple TV+'ta hangi içerikler yer alacak? İşte Apple TV+'a gelecek yapımlar... 

    Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)

  • 6

    Oprah Winfrey
  • 7

    The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
  • 8

    See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
  • 9

    Little America: Kumail Nanjiani (Antoloji)
  • 10

    Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.
  • 11

    Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles
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