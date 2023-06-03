Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Gerçek trafik kurallarına sahip ve araçlar ile yayayların gerçekçi AI yani yapay zeka davranışı sergileyeceği bu oyun 5 Haziran günü Steam üzerinden oyunseverler ile buluşacak. Oyunun fiyat bilgisi ise Steam'de henüz yer almıyor.