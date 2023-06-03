Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek

Yüksek grafik kalitesi olan City Driver'ın çıkış tarihi belli oldu. Araba simülasyonu olan bu oyunda dilerseniz görevleri yaparak sürüş kabiliyetinizi geliştirebilir, isterseniz serbest kullanım modu ile Münih sokaklarında tur atabilirsiniz.
AI teknolojisinden faydalanan City Driver, komut vermeniz durumunda trafik kontrolünü yapay zekaya bırakacak. Böylelikle trafikte beklemediğiniz şeylerle karşılaşacak ve kaza tehlikeleri yaşayabileceksiniz.
Gerçek trafik kurallarına sahip ve araçlar ile yayayların gerçekçi AI yani yapay zeka davranışı sergileyeceği bu oyun 5 Haziran günü Steam üzerinden oyunseverler ile buluşacak. Oyunun fiyat bilgisi ise Steam'de henüz yer almıyor.
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