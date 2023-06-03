Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek

Satışa çıkacak oyunlar arasında bulunan City Driver ile Almanya'nın Münih şehrinde birbirinden farklı araçlarla gezintiye çıkabileceksiniz. Trafikteki araçlar ve yayalar ise yapay zeka kontrolünde olacak. Peki City Driver ne zaman çıkacak?

Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek - 1

SERBEST KULLANIM MODU

Yüksek grafik kalitesi olan City Driver'ın çıkış tarihi belli oldu. Araba simülasyonu olan bu oyunda dilerseniz görevleri yaparak sürüş kabiliyetinizi geliştirebilir, isterseniz serbest kullanım modu ile Münih sokaklarında tur atabilirsiniz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek - 2

TRAFİK KONTROLÜ YAPAY ZEKADA

AI teknolojisinden faydalanan City Driver, komut vermeniz durumunda trafik kontrolünü yapay zekaya bırakacak. Böylelikle trafikte beklemediğiniz şeylerle karşılaşacak ve kaza tehlikeleri yaşayabileceksiniz.

Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek - 3

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Gerçek trafik kurallarına sahip ve araçlar ile yayayların gerçekçi AI yani yapay zeka davranışı sergileyeceği bu oyun 5 Haziran günü Steam üzerinden oyunseverler ile buluşacak. Oyunun fiyat bilgisi ise Steam'de henüz yer almıyor.

Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek - 4

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi:Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci:2,9 GHz AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i5-10400F veya daha yenisi
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Her biri 8 GB VRAM veya daha iyisine sahip NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 6600 XT
  • DirectX:Sürüm 11
  • Ağ:Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama:30 GB kullanılabilir alan


ÖNERİLEN:
  • İşletim Sistemi: Windows 10, 11 (64 bit)
  • İşlemci: 3,6 GHz'den, 8 çekirdek
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Her biri 11 GB VRAM veya daha iyisine sahip NVIDIA GeForce RTX 2080 TI veya AMD Radeon RX 6800 XT
  • DirectX:Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama:30 GB kullanılabilir alan
Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek - 5

İşte oyundan yayınlanan diğer görseller...

Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek - 6
Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek - 7
Araba simülasyonunda yeni bir devir açılıyor: City Driver'da trafiği ve yayaları yapay zeka kontrol edecek - 8
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