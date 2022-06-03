Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept

Çinli teknoloji firması Connery Xu, Huntress adını verdiği bir elektrikli otomobil geliştirdi. Fütüristik arazi aracı bağımsız süspansiyon sistemine sahip, böylelikle her bir tekerlek bağımsız olarak hareket edebiliyor. Otomobilin gövdesinin yarısı, farklı koşullara göre arazide bükülebiliyor. Bununla birlikte, araç hala bir konsept ve ne zaman gerçek olacağı belirsizliğini koruyor.

Haberler - ntv.com.tr 03.06.2022 - 12:35

Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept - 1

Daha önce arazi yolculuğu  yaptıysanız, muhtemelen bir 4x4'ün arkasından zıpladığınızı hatırlıyorsunuzdur.Ancak, yakın bir gelecekte engebeli arazide çok daha farklı bir yolculuk mümkün olabilir.

Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept - 2

TEKERLEKLER BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLİYOR

Çinli teknoloji şirketi Connery Xu tarafından geliştirilen The Huntress adlı konsept aracın engebeli arazilerle başa çıkmak için bağımsız olarak bükülebilen tekerleklere sahip olduğu belirtildi. İki koltuklu araç, her bir tekerleğin farklı koşullara tepki olarak bağımsız olarak hareket etmesini sağlayan bağımsız bir süspansiyon sistemine sahip olduğu açıklandı.

Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept - 3

Otomobilin gövdesinin yarısı da engebeli arazilerdeki farklı koşullara göre arazide bükülebiliyor. Ayrıca aracın ön tarafında, yatay olarak dönebilen alışılmadık bir far seti bulunuyor. Işıklar döndükçe, başka bir far grubunu ortaya çıkararak sürücülere karanlık veya sisli koşullarda daha iyi görüş sağlanması amaçlanıyor.

Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept - 4

PİYASAYA NE ZAMAN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL

Bu arada, aracın elektrikli motorunun, iki arka tekerleğin arasına yedek lastiklerle birlikte arka tarafa yerleştirildiği görülüyor. 

Ancak, arazi sürüşünün geleceğinin nasıl görünebileceğine dair bir bakış açısı sunan The Huntress’ın şu anda ne zaman piyasaya çıkacağını bilinmiyor.

Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept - 5

Diğer taraftan The Huntress  son zamanlarda haberlerde kendine yer bulan ilk konsept otomobil değil.

Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept - 6

HYUNDAI'DEN YÜRÜYEBİLEN OTOMOBİL

Bu ayın başlarında, Hyundai'nin 'yürüyen araba' konsepti, otomobil şirketinin  20 milyon dolarlık yeni bir geliştirme merkezi açmasının ardından gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept - 7

ABD'de Montana'da açılan New Horizon Studio'nun amacı, geleneksel kara araçları için zorlu arazilerde seyahat etmek isteyen veya seyahat etmesi gereken gelecekteki müşteriler için araçlar üretmek olarak açıklandı. Merkez, yalnızca zorlu arazilerde kullanılacak Ultimate Mobility Vehicles'ın (UMV'ler) geliştirilmesine odaklanacak.

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