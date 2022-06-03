Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept

Haberler - ntv.com.tr 03.06.2022 - 12:35
Daha önce arazi yolculuğu yaptıysanız, muhtemelen bir 4x4'ün arkasından zıpladığınızı hatırlıyorsunuzdur.Ancak, yakın bir gelecekte engebeli arazide çok daha farklı bir yolculuk mümkün olabilir.
Çinli teknoloji şirketi Connery Xu tarafından geliştirilen The Huntress adlı konsept aracın engebeli arazilerle başa çıkmak için bağımsız olarak bükülebilen tekerleklere sahip olduğu belirtildi. İki koltuklu araç, her bir tekerleğin farklı koşullara tepki olarak bağımsız olarak hareket etmesini sağlayan bağımsız bir süspansiyon sistemine sahip olduğu açıklandı.
Otomobilin gövdesinin yarısı da engebeli arazilerdeki farklı koşullara göre arazide bükülebiliyor. Ayrıca aracın ön tarafında, yatay olarak dönebilen alışılmadık bir far seti bulunuyor. Işıklar döndükçe, başka bir far grubunu ortaya çıkararak sürücülere karanlık veya sisli koşullarda daha iyi görüş sağlanması amaçlanıyor.
Bu arada, aracın elektrikli motorunun, iki arka tekerleğin arasına yedek lastiklerle birlikte arka tarafa yerleştirildiği görülüyor.
Ancak, arazi sürüşünün geleceğinin nasıl görünebileceğine dair bir bakış açısı sunan The Huntress’ın şu anda ne zaman piyasaya çıkacağını bilinmiyor.
Diğer taraftan The Huntress son zamanlarda haberlerde kendine yer bulan ilk konsept otomobil değil.
Bu ayın başlarında, Hyundai'nin 'yürüyen araba' konsepti, otomobil şirketinin 20 milyon dolarlık yeni bir geliştirme merkezi açmasının ardından gerçeğe bir adım daha yaklaştı.
ABD'de Montana'da açılan New Horizon Studio'nun amacı, geleneksel kara araçları için zorlu arazilerde seyahat etmek isteyen veya seyahat etmesi gereken gelecekteki müşteriler için araçlar üretmek olarak açıklandı. Merkez, yalnızca zorlu arazilerde kullanılacak Ultimate Mobility Vehicles'ın (UMV'ler) geliştirilmesine odaklanacak.