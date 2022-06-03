Arazi araçları gelecekte nasıl olacak? Çinli firmadan her tekerleği birbirinden bağımsız hareket eden konsept

TEKERLEKLER BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLİYOR

Çinli teknoloji şirketi Connery Xu tarafından geliştirilen The Huntress adlı konsept aracın engebeli arazilerle başa çıkmak için bağımsız olarak bükülebilen tekerleklere sahip olduğu belirtildi. İki koltuklu araç, her bir tekerleğin farklı koşullara tepki olarak bağımsız olarak hareket etmesini sağlayan bağımsız bir süspansiyon sistemine sahip olduğu açıklandı.