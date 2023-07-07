Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı

Real Madrid'in Arda Güler transferini duyurduğu paylaşım Instagram üzerinde beğeni rekorları kırdı. Arda, Cristiano Ronaldo'nun 2009'da attığı imzanın 14. yıl dönümü paylaşımını ikiye katladı!

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı - 1

DUYURU INSTAGRAM'DA REKOR KIRDI

Fenerbahçe'nin ve Milli takımın genç yıldızı Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer edildi.

Başkent ekibinin Arda Güler'i duyurduğu paylaşım Instagram üzerinde beğeni rekorları kırdı.

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Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı - 2

RONALDO'YU İKİYE KATLADI

Arda'nın duyurusunun yapıldığı gün yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 6 Temmuz'da Real Madrid'e katılmasının 14. yıl dönümüydü.

Cristiano Ronaldo paylaşımı 1,9 milyon beğeni alırken, Arda Güler'in transfer duyurusu ise 4 milyon beğeni alarak Ronaldo paylaşımını ikiye katladı.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı - 3

3 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Ayrıca Arda, Instagram'da 24 saatten daha kısa sürede 2,4 milyon takipçiden 3 milyon takipçi sayısına ulaştı.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı - 4

150 BİN BEĞENİ ALDI

Real Madrid'in Twitter üzerinde Cristiano Ronaldo paylaşımı 150 bin beğeni alırken 9,3 milyon kişi etkileşime girdi.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı - 5

TWITTER'DA RONALDO'YU DÖRDE KATLADI

İspanyol ekibinin Arda Güler paylaşımı ise 688 bin beğeni aldı ve 53,4 milyon kişi Tweet'le etkileşime girdi.

Arda Twitter'da Ronaldo'yu dörde katladı.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı - 6

24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

İspanyol basınına göre Arda'nın Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyeceği öne sürüldü.

Başkent ekibinde şu anda boşta olan numaralar 9 ve 24 olarak belirtildi.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı - 7

51 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Arda, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maçta 9 gol atıp 12 asistlik katkı sağladı.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı - 8

İMZA TÖRENİ 13.00'DA DÜZENLENECEK 

Genç yıldız Arda Güler'in imza töreni bugün TSİ 13.00'da Real Madrid başkanı Florentino Perez'in katılımıyla Santiago Bernabeu'da gerçekleşecek.

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