Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı
Real Madrid'in Arda Güler transferini duyurduğu paylaşım Instagram üzerinde beğeni rekorları kırdı. Arda, Cristiano Ronaldo'nun 2009'da attığı imzanın 14. yıl dönümü paylaşımını ikiye katladı!
DUYURU INSTAGRAM'DA REKOR KIRDI
Fenerbahçe'nin ve Milli takımın genç yıldızı Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer edildi.
Başkent ekibinin Arda Güler'i duyurduğu paylaşım Instagram üzerinde beğeni rekorları kırdı.
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