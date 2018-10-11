Arızalanan Soyuz uzay aracı acil iniş yaptı
NTV Haber
Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyan Soyuz roketi fırlatılışı esnasında teknik arıza yaptı. Roket motoru bozulan uzay aracı paraşütle dünyaya acil iniş yaptı. Kozmonot ve astronot yara almadan kurtuldu.
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1Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyan Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra arızalandı.
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2Soyuz kapsülünün 6 saatlik uçuşun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesi planlanıyordu.
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3Ancak kalkıştan kısa süre sonra roketin motorunda arıza çıktı. Hız kaybeden uzay aracı kontrolden çıkınca
acil durum sistemleri devreye girdi.
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4Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u taşıyan kapsül roketten ayrıldı ve acil iniş paraşütleri açıldı.
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5Kurtarma ekipleri "Jezkazgan" kenti yakınlarında yere inen kapsüldeki mürettebata kısa sürede ulaştı.
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6Güvenlik sistemleri sayesinde astronot ve kozmonot olayı yara almadan atlattı.
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7Olayın ardından Rusya'daki tüm insanlı uzay uçuşlarının durdurulduğu açıklandı.
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8127 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan iki astronot ve bir kozmonotun yeterli malzemesinin bulunduğu ve arızanın çalışmaları etkilemeyeceği belirtildi.
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