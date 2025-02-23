Arkeologlardan gizemli keşif: Firavunun kayıp mezarı olabilir!
Arkegolog Dr. Litherland, Mısır'da firavuna ait ikinci bir mezar bulduklarını iddia etti. Arkeologlar geçmişte firavunun ilk mezarının yaşanan sel nedeniyle boşaltıldığını ve ikinci bir mezara taşındığını düşünüyor. Mısırbilimciler ilk mezarı ararken kinci bir yere taşındığını belirten ölüm sonrası bir yazıt buldular. Dr. Litherland, tünel kazmanın çok tehlikeli olmasından dolayı mezarı elle ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ve yaklaşık bir ay içerisinde tüm yapıyı ortaya çıkartabileceklerini söyledi.
MUMYALANMIŞ BEDENİNİ BARINDIRIYOR OLABİLİR
Bir Britanyalı arkeolog, ekibinin Mısır'da Kral 2. Thutmose yani firavuna ait ikinci bir mezar bulmuş olabileceğine inanıyor.
Dr. Litherland, Observer gazetesine yaptığı açıklamada, bu ikinci mezarın firavunun mumyalanmış bedenini barındırabileceğinden şüphelendiğini belirtti.
Arkeologlar, ilk mezarın gömüldükten altı yıl sonra bir sel nedeniyle boşaltıldığını ve ikinci bir mezara taşındığını düşünüyor.