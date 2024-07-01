Artık tatlı ve lezzetli karpuz seçmek çok kolay: Saniyeler içerisinde cevap geliyor
Kullanım alanı her geçen gün yaygınlaşan yapay zeka ChatCPT, iyi karpuzun seçiminde de kolaylık sağlıyor. Kayseri'de bir manavdaki tezgahın fotoğrafının yüklendiği yapay zeka uygulamasının seçtiği karpuz, sulu, kırmızı renkli ve lezzetli çıktı.
Tıptan sanayiye, bilimden sanata, alışverişten bankacılık işlemlerine kadar birçok alanda kullanılan yapay zeka, son zamanlarda insanların gündelik yaşamda karşılaştığı sorunlara da çeşitli çözümler geliştiriyor.
Yaz mevsiminde sıklıkla tüketilen ancak seçerken büyük zorluk yaşanan karpuz alımında da yapay zekadan yardım alınabiliyor.