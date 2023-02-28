Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat

Uzakta olan sevgilinizi özlüyor musunuz? Çin'de uzun mesafeli ilişkiler için "mucize öpüşme cihazı' icat edildi. Söz konusu alet, partnerinizin dudak ısısını, basıncını ve hareketlerini eş zamanlı olarak ileterek onu gerçekten öpüyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Sosyal medyada değişik tepkilere neden olan cihazın fiyatı ise 260 Çin yuanı (yaklaşık 700 lira)...

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 1

Ayrı kalmaya dayanamayan aşık çiftler, hareketli silikon dudaklara sahip yeni ve tuhaf bir icat sayesinde artık birbirlerini uzaktan öpebilirler.

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 2

Çin'de icat edilen cihaz, bir öpücüğü taklit etmeye çalışarak gerçek bir kişinin öpücüğünün basıncını, sıcaklığını ve hareketini kopyalıyor. 

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 3

Cihazın bir mobil uygulama ile eşleştirilmesi gerekiyor ve bu uygulama kullanıcıyı sanal bir öpücüğün tadını çıkarması için partnerine bağlıyor.

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 4

Fiziksel olarak uzakta olan iki kişi arasında bir öpüşmenin gerçekleşebilmesi için cihazın bir cep telefonunun şarj girişine takılması gerekiyor. 

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 5

CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR?

Cihazın silikon dudakları ile öpüşen kişinin dudak hareketler bir uygulama aracılığıyla telefon tarafından kaydediliyor. Aynı cihaza sahip karşıdaki partner ise dudaklarını alete dokundurduğunda sevgilisinin öpüşünü hissedebiliyor. Bununla birlikte cihaz, öpücüğün fiziksel hissinin yanı sıra kullanıcının öpücük verirken çıkardığı sesi de karşı tarafa iletebiliyor.

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 6

HER AY 100 TANE SATILIYOR

Çin online perakende platformu Taobao'da "uzun mesafeli aşıklar için mucize öpüşme cihazı" olarak satılan cihazın fiyatı tek bir dudak seti için 260 Çin yuanı (yaklaşık 700 lira)  bir çift için ise  yaklaşık 500 Çin Yuanı (yaklaşık bin 350 lira) Taobao’nun bildirdiğine göre cihazdan her ay yaklaşık 100 adet satılıyor.

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 7

Diğer taraftan ilginç cihaz, Çin'in doğusundaki bir üniversite olan Changzhou Mekatronik Teknolojisi Meslek Enstitüsü öğrencileri tarafından üretildi ve patentlendi. Tasarımın baş mucidi Jiang Zhongli, üniversitedeki kız arkadaşıyla uzun mesafeli bir ilişki içinde olduğunu ve onunla sadece telefonla iletişim kurabildiğini söyledi. Jiang, "Bu cihazın ilham kaynağı buradan geliyor." dedi. 

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 8

FLÖRT PLATFORMU OLARAK DA KULLANILABİLİR

Jiang, ayrıca uygulamanın aynı zamanda bir flört platformu olarak çalışabileceğini de açıkladı. Buna göre kullanıcılar diğer insanların deneyimlemesi için simüle edilmiş öpücüklerini yükleyebilir, beğendikleri öpücüklerin sahipleriyle bağlantı kurabilirler. Ancak, bunun için her iki kullanıcının da cihazı kullanmadan önce onay vermesi gerekiyor.  

Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat - 9

DEĞİŞİK TEPKİLER ALDI

Öte yandan, Çinli bir sosyal medya platformu olan Weibo'daki insanlar yeni öpüşme cihazına değişen tepkiler verdi. Bir yorumda "Bu toplum şaşırtıcı ve mistik şeylerle dolu" denildi. 

Bir kullanıcı, icadın  "garip" olduğunu belirterek,  "Bu sadece plastik öpüşme değil mi?" diye sorguladı. Farklı bir kullanıcı ise “Bence çok yenilikçi bir icat. Denemek için sabırsızlanıyorum.” yorumunu yaptı. 

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