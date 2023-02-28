Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat

Ayrı kalmaya dayanamayan aşık çiftler, hareketli silikon dudaklara sahip yeni ve tuhaf bir icat sayesinde artık birbirlerini uzaktan öpebilirler.
Çin'de icat edilen cihaz, bir öpücüğü taklit etmeye çalışarak gerçek bir kişinin öpücüğünün basıncını, sıcaklığını ve hareketini kopyalıyor.
Cihazın bir mobil uygulama ile eşleştirilmesi gerekiyor ve bu uygulama kullanıcıyı sanal bir öpücüğün tadını çıkarması için partnerine bağlıyor.
Fiziksel olarak uzakta olan iki kişi arasında bir öpüşmenin gerçekleşebilmesi için cihazın bir cep telefonunun şarj girişine takılması gerekiyor.
Cihazın silikon dudakları ile öpüşen kişinin dudak hareketler bir uygulama aracılığıyla telefon tarafından kaydediliyor. Aynı cihaza sahip karşıdaki partner ise dudaklarını alete dokundurduğunda sevgilisinin öpüşünü hissedebiliyor. Bununla birlikte cihaz, öpücüğün fiziksel hissinin yanı sıra kullanıcının öpücük verirken çıkardığı sesi de karşı tarafa iletebiliyor.
Çin online perakende platformu Taobao'da "uzun mesafeli aşıklar için mucize öpüşme cihazı" olarak satılan cihazın fiyatı tek bir dudak seti için 260 Çin yuanı (yaklaşık 700 lira) bir çift için ise yaklaşık 500 Çin Yuanı (yaklaşık bin 350 lira) Taobao’nun bildirdiğine göre cihazdan her ay yaklaşık 100 adet satılıyor.
Diğer taraftan ilginç cihaz, Çin'in doğusundaki bir üniversite olan Changzhou Mekatronik Teknolojisi Meslek Enstitüsü öğrencileri tarafından üretildi ve patentlendi. Tasarımın baş mucidi Jiang Zhongli, üniversitedeki kız arkadaşıyla uzun mesafeli bir ilişki içinde olduğunu ve onunla sadece telefonla iletişim kurabildiğini söyledi. Jiang, "Bu cihazın ilham kaynağı buradan geliyor." dedi.
Jiang, ayrıca uygulamanın aynı zamanda bir flört platformu olarak çalışabileceğini de açıkladı. Buna göre kullanıcılar diğer insanların deneyimlemesi için simüle edilmiş öpücüklerini yükleyebilir, beğendikleri öpücüklerin sahipleriyle bağlantı kurabilirler. Ancak, bunun için her iki kullanıcının da cihazı kullanmadan önce onay vermesi gerekiyor.
Öte yandan, Çinli bir sosyal medya platformu olan Weibo'daki insanlar yeni öpüşme cihazına değişen tepkiler verdi. Bir yorumda "Bu toplum şaşırtıcı ve mistik şeylerle dolu" denildi.
Bir kullanıcı, icadın "garip" olduğunu belirterek, "Bu sadece plastik öpüşme değil mi?" diye sorguladı. Farklı bir kullanıcı ise “Bence çok yenilikçi bir icat. Denemek için sabırsızlanıyorum.” yorumunu yaptı.