Artık uzaktayken de sevgilinizle öpüşebilirsiniz: Dudak ısısını ve hareketlerini eş zamanlı ileten icat

DEĞİŞİK TEPKİLER ALDI

Öte yandan, Çinli bir sosyal medya platformu olan Weibo'daki insanlar yeni öpüşme cihazına değişen tepkiler verdi. Bir yorumda "Bu toplum şaşırtıcı ve mistik şeylerle dolu" denildi.

Bir kullanıcı, icadın "garip" olduğunu belirterek, "Bu sadece plastik öpüşme değil mi?" diye sorguladı. Farklı bir kullanıcı ise “Bence çok yenilikçi bir icat. Denemek için sabırsızlanıyorum.” yorumunu yaptı.