ASELSAN'ın yeni silahı | Füzeleri kör edecek (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
ASELSAN yeni geliştirdiği son teknoloji bir silah daha görücüye çıkarıyor. İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında sergilenecek silah, omuzdan atılan füzeleri lazerle etkisiz hale getirecek.
ASELSAN, omuzdan atılan (MANPAD) füzelerin arayıcı başlıklarını lazerle kör ederek etkisiz hale getirecek.
ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.