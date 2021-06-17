Aşı olana tavuk hediyesi: İlginç corona virüs aşısı teşvikleri

ntv.com.tr - NTV Haber 17.06.2021 - 11:22
Nisan ayında Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta yönetim, vatandaşları Covid-19’a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıklamıştı.
Ülkede son olarak yeni bir teşvik başlatıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edileceği bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiğini hatırlattı.
Sobyanin, "14 Haziran-11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak." ifadesini kullandı.
Aşılama hızının yavaşladığını söyleyen Vali Andrew Cuomo, New York’ta son 14 gün içinde günde ortalama 123 bin 806 doz aşı yapıldığını ifade etti. Ancak, günlük doz ortalaması 216 bin 40 olduğu 12 Nisan’dan bu yana günlük aşılama oranı yüzde 43 düştü.
New York, 20 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 43'ünü, ulusal ortalama olan yüzde 37,8'in üzerine çıkarak tamamen aşıladı.