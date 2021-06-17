Aşı olana tavuk hediyesi: İlginç corona virüs aşısı teşvikleri

Endonezya ve Tayland'da aşı olmaya teşvik etmek için uygulanan ilginç yöntemler dikkat çekiyor. Endonezya'da bir kasabada aşı yaptıranlara tavuk hediye edilirken, Tayland'da aşı olanlar ücretsiz inek için çekilişe girme hakkı kazanıyor.

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ntv.com.tr - NTV Haber 17.06.2021 - 11:22

Endonezya'da aşı olmaya teşvik için ilginç bir yöntem uygulanıyor.



Batı Java Eyaleti'nin Cipanas bölgesinde sağlık çalışanları önceden haber vermeden kapı kapı dolaşıyor.

Halka aşı konusunda bilgi veriyor. Aşı olan yaşlılar canlı tavukla ödüllendiriliyor.



Yerel yetkililer özellikle yaşlıların korkuları nedeniyle aşı olmadıklarını söylüyor

Sağlık çalışanı, "Yaşlılar çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmak istemiyor. Bazıları aşı olmak istediğini söyleyip gelmiyor bazılarıysa korkuyor. O yüzden onları ziyaret ediyoruz ve aşı olmak isteyenlere tavuk vererek minnettarlığımızı gösteriyoruz" dedi.



Yetkililer bölgede Temmuz ayı sonuna kadar 60 bin kişinin tamamen aşılanmasını hedefliyor.

270 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin şu ana kadar yalnızca yüzde 5'i aşı oldu.



Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 927 bini, can kaybı ise 53 bini geride bıraktı

TAYLAND'DA İNEK ÇEKİLİŞİ Benzer bir yöntem Tayland'da da uygulanıyor



Mae Chaem ilçesinde aşı olanlar ücretsiz olarak inek kazanmak için çekilişe girme hakkı elde ediyor



Bu sayede aşı olmak istemeyen kişilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Şu ana kadar her biri yaklaşık 320 dolar değerinde olan toplamda 27 inek dağıtıldı.



Yetkililer, yerel halkın çoğu sığır yetiştiricisi olduğu için bağış kampanyasının aşılama süreci tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi.

RUSYA'DA YUMURTADAN SONRA PİYANGO Nisan ayında Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta yönetim, vatandaşları Covid-19’a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıklamıştı. Ülkede son olarak yeni bir teşvik başlatıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edileceği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiğini hatırlattı. Sobyanin, "14 Haziran-11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak." ifadesini kullandı.

NEW YORK'TA PİYANGO BİLETİ Aşılama hızının yavaşladığını söyleyen Vali Andrew Cuomo, New York’ta son 14 gün içinde günde ortalama 123 bin 806 doz aşı yapıldığını ifade etti. Ancak, günlük doz ortalaması 216 bin 40 olduğu 12 Nisan’dan bu yana günlük aşılama oranı yüzde 43 düştü. New York, 20 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 43'ünü, ulusal ortalama olan yüzde 37,8'in üzerine çıkarak tamamen aşıladı.

Cuomo, "Kararsızsanız veya aşı yaptırma konusunda şüpheleriniz varsa, şimdi ek bir ikramiyeniz var. Bu şansı kaçırmayın" dedi.



Bununla birlikte, "Vax and Scratch" pilot programının bir parçası olarak, 24-28 Mayıs tarihleri ​​arasında eyaletteki 10 toplu aşılama bölgesinden birinde aşı olanlar büyük ödülün 5 milyon dolar (42 milyon lira) olduğu Mega Multiplier Piyangosu için bir kazı kazan bileti alacak.