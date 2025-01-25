Asteroit sanıp isim verdiler, Tesla spor araba çıktı!
Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşan yeni bir asteroit keşfettiklerini duyurdu. Ancak araştırmalar ilerlediğinde, tescillenerek isim bile verilen asteroitin sandıkları gök cismi olmadığı anlaşıldı. Araştırmacılar, uzayda sürüklenen nesnenin bir reklam kampanyası kapsamında fırlatılan Elon Musk'ın şirketine ait kiraz kırmızısı bir Tesla spor araba olduğunu tespit etti. Gök taşlarını belgeleyen Minor Planet Center isimli kuruluş, asteroit zannedilen spor arabanın kayıtlarından çıkarıldığını açıkladı.
ASTEROİT SANDILAR, SPOR ARABA ÇIKTI
Harvard Üniversitesi'ne bağlı gökbilimciler, Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşan yeni bir asteroitin keşfedildiğini duyurdu.
Ancak daha sonra, bunun aslında yedi yıl önce dünyanın en zengin insanı Elon Musk tarafından bir reklam kampanyası kapsamında uzaya fırlatılan bir Tesla spor araba olduğu ortaya çıktı.