Asteroit sanıp isim verdiler, Tesla spor araba çıktı!

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşan yeni bir asteroit keşfettiklerini duyurdu. Ancak araştırmalar ilerlediğinde, tescillenerek isim bile verilen asteroitin sandıkları gök cismi olmadığı anlaşıldı. Araştırmacılar, uzayda sürüklenen nesnenin bir reklam kampanyası kapsamında fırlatılan Elon Musk'ın şirketine ait kiraz kırmızısı bir Tesla spor araba olduğunu tespit etti. Gök taşlarını belgeleyen Minor Planet Center isimli kuruluş, asteroit zannedilen spor arabanın kayıtlarından çıkarıldığını açıkladı.

Asteroit sanıp isim verdiler, Tesla spor araba çıktı! - 1

ASTEROİT SANDILAR, SPOR ARABA ÇIKTI

Harvard Üniversitesi'ne bağlı gökbilimciler, Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşan yeni bir asteroitin keşfedildiğini duyurdu.

Ancak daha sonra, bunun aslında yedi yıl önce dünyanın en zengin insanı Elon Musk tarafından bir reklam kampanyası kapsamında uzaya fırlatılan bir Tesla spor araba olduğu ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Asteroit sanıp isim verdiler, Tesla spor araba çıktı! - 2

"DÜNYA'YA ÇARPMA POTANSİYELİ VAR"

2 Ocak'ta yeni göktaşı resmen tescil ettirilerek, Dünya'dan yaklaşık 150 bin mil uzakta olduğu ve son hızla yaklaştığı bildirildi.

Bilim insanları daha sonra uzay taşı olarak niteledikleri nesneye resmi bir isim verdi: "2018 CN41."

Gezegene Ay'dan daha yakın olması, bilim insanlarını asteroitin bir gün Dünya'ya çarpma potansiyeline sahip olduğu sonucuna yöneltti.

Asteroit sanıp isim verdiler, Tesla spor araba çıktı! - 3

TESLA'NIN REKLAM KAMPANYASI

Ancak gökbilimciler daha sonra, asteroit sandıkları cismin kiraz kırmızısı bir spor araba olduğunu fark etti.

Tesla Roadster model spor araba, Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon Heavy roketini test ettiği Şubat 2018'de bir reklam kampanyası sırasında uzaya fırlatılmıştı.

Bu uygulama sırasında SpaceX, elektrikli aracın direksiyonuna beyaz uzay giysisi giymiş bir manken yerleştirdi ve onu roketle uzaya gönderdi.

Asteroit sanıp isim verdiler, Tesla spor araba çıktı! - 4

YENİ ASTEROİT KAYITLARDAN SİLİNDİ

3 Ocak'ta Minor Planet Center, olası asteroitin kayıtlarından "çıkarıldığını" duyurdu.

Bu dünya dışı hata, çalışmalarını mahveden şeyin giderek artan sayıda "izlenmemiş" uzay çöpü olduğunu söyleyen gökbilimcileri kızdırdı.

Asteroit sanıp isim verdiler, Tesla spor araba çıktı! - 5

"MİLYARLAR HARCAYARAK YANILMAK"

Astrofizik Merkezi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell, Musk'ın arabası gibi nesnelerin gökbilimcilerin Dünya'yı potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerden korumasını engelleyebileceğini söyledi.

McDowell, "En kötü ihtimalle, bir asteroit incelemek için uzay aracı fırlatmak için milyarlar harcarsınız ve ancak oraya vardığınızda bunun bir asteroit olmadığını anlarsınız." dedi.

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