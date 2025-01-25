Asteroit sanıp isim verdiler, Tesla spor araba çıktı!

ASTEROİT SANDILAR, SPOR ARABA ÇIKTI

Harvard Üniversitesi'ne bağlı gökbilimciler, Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşan yeni bir asteroitin keşfedildiğini duyurdu.

Ancak daha sonra, bunun aslında yedi yıl önce dünyanın en zengin insanı Elon Musk tarafından bir reklam kampanyası kapsamında uzaya fırlatılan bir Tesla spor araba olduğu ortaya çıktı.