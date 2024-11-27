Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü!
NASA öncülüğünde ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) desteğiyle geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu (JWST)), "Şapkalı Galaksi" olarak bilinen NGC 4594'ün yeni görüntülerini yayınladı.
Astronomlar, "Şapkalı Galaksi" olarak bilinen NGC 4594'ün yeni görüntülerini yayınladı.
1781'de Pierre Méchain tarafından keşfedilen NGC 4594, kendisini çevreleyen toz halkasıyla tanınıyor ve şekli nedeniyle Sombrero (Meksika şapkası) ya da "Şapkalı Galaksi" olarak anılıyor.