Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü!

NASA öncülüğünde ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) desteğiyle geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu (JWST)), "Şapkalı Galaksi" olarak bilinen NGC 4594'ün yeni görüntülerini yayınladı.

Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü! - 1

Astronomlar, "Şapkalı Galaksi" olarak bilinen NGC 4594'ün yeni görüntülerini yayınladı. 

1781'de Pierre Méchain tarafından keşfedilen NGC 4594, kendisini çevreleyen toz halkasıyla tanınıyor ve şekli nedeniyle Sombrero (Meksika şapkası) ya da  "Şapkalı Galaksi" olarak anılıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü! - 2

Hubble Teleskobu tarafından daha önce gözlemlenen bu galaksi, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) sayesinde şimdi daha detaylı bir şekilde incelendi. Yeni veriler, galaksinin yapısı hakkında beklenmedik sonuçlar ortaya koydu.

Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü! - 3

ÖNCEKİ SONUÇLAR TAMAMEN DEĞİŞTİ

Önceden, Şapkalı Galaksi’nin toz halkasında yıldız oluşum merkezlerinin bulunabileceği öngörülmüştü. Ancak JWST’nin yeni verileri, bu halkada yıldız oluşumunun neredeyse hiç olmadığını, bunun yerine sıcak moleküler gaz kümelerinin varlığını gösterdi.

Bu bulgu, galaksinin toz halkasına dair önceki anlayışları köklü bir şekilde değiştirdi.

Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü! - 4

Galaksinin merkezine dair eski tahminlerde, burada yoğun bir yıldız halesi bulunması bekleniyordu. Ancak JWST'nin görüntüleri, bu bölgede düz bir disk olduğunu ve galaksinin kara deliğinin daha düşük parlaklıkta olduğunu ortaya koydu. Bu, galaksinin merkezine dair yeni bir anlayışa yol açtı.

Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü! - 5

Şapkalı Galaksi, yaklaşık 2 bin küresel yıldız kümesiyle dikkat çekiyor. Bu sayı, galaksinin boyutuna göre oldukça yüksek ve bilim insanları, bu kadar fazla küresel yıldız kümesinin galaksinin yapısını nasıl etkilediğini anlamak için gelecekteki gözlemlere odaklanacak.

Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü! - 6

JWST’nin sağladığı bu yeni bilgiler, galaksiler ve yıldız oluşumu hakkında bilinenleri köklü bir şekilde değiştirebilir.

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