Astronomlardan şaşırtıcı paylaşım: Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüsü!

Galaksinin merkezine dair eski tahminlerde, burada yoğun bir yıldız halesi bulunması bekleniyordu. Ancak JWST'nin görüntüleri, bu bölgede düz bir disk olduğunu ve galaksinin kara deliğinin daha düşük parlaklıkta olduğunu ortaya koydu. Bu, galaksinin merkezine dair yeni bir anlayışa yol açtı.