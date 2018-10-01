Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor (Zeka testi)
ntv.com.tr
Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı (CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)
-
1
V'nin değeri nedir?
a) 2volts
b) 4volt
c) 4.5volt
d) 6volts
-
2
Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?
a) 26 gün
b) 30 gün
c) 28 gün
d) 27 gün
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
CEVAPLAR
b) 4volt
-
10a) 26 gün
-
11d
-
12c
-
13c
-
14c
-
15b
-
16b