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Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor (Zeka testi)

ntv.com.tr

Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı (CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)

  • 1

    V'nin değeri nedir? 

    a) 2volts

    b) 4volt

    c) 4.5volt

    d) 6volts

  • 2

    Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter? 

    a) 26 gün

    b) 30 gün

    c) 28 gün

    d) 27 gün

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

    CEVAPLAR

    CEVAPLAR

    b) 4volt

  • 10

    a) 26 gün
  • 11

    d
  • 12

    c
  • 13

    c
  • 14

    c
  • 15

    b
  • 16

    b
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