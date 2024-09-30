Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi!

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Crew-9 misyonunu dün başlattı. 5 Haziran'da Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden ve orada mahsur kalan astronotlar Barry Wilmore ve Suni Williams'ı Dünya'ya getirecek ekibin ISS'ye başarılı bir şekilde kenetlendiği bildirildi.

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 1

Uzayda mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya getirmesi beklenen SpaceX'in Crew-9 misyonu ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 2

BBC'nin haberine göre, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams için iki boş koltuğu olan Dragon kapsülü dün istasyona yanaştı.

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 3

Dragon kapsülü, SpaceX'in Crew-9 misyonu kapsamında Falcon 9 roketi ile Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 4

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) dün yapılan açıklamada, NASA astronotlarından Nick Hague ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Aleksandr Gorbunov'un ISS'de 5 aylık görevleri kapsamında kan pıhtılaşması, uzayda yetiştirilen bitkilerde nem, astronotların uzayda görmelerinde değişiklikler gibi konularda 200'ü aşkın bilimsel araştırma gerçekleştirecekleri ifade edilmişti.

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 5

DÖNÜŞ 2025'TE

Crew-9 misyonunun tamamlanmasının ardından kısa süreliğine uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu ISS'de haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun da Hague ve Gorbunov ile Şubat 2025'te Dünya'ya getirilmesi hedefleniyor.

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 6

MAHSUR KALDILAR

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 7

Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 8

Boeing'in arızalı kapsülüyle iki astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, Şubat 2025'e kadar uzayda tutulacaklarını açıklamıştı. Böylece astronotların bir hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi! - 9

NASA, daha sonra Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndüğünü duyurmuştu.

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