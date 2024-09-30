Astronotları kurtarma görevi başladı: Ekip başarılı şekilde ISS'ye kenetlendi!
SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Crew-9 misyonunu dün başlattı. 5 Haziran'da Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden ve orada mahsur kalan astronotlar Barry Wilmore ve Suni Williams'ı Dünya'ya getirecek ekibin ISS'ye başarılı bir şekilde kenetlendiği bildirildi.
Uzayda mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya getirmesi beklenen SpaceX'in Crew-9 misyonu ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.