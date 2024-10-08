Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür?

Gelişen teknoloji ile birlikte artan uzay görevleri, bilim açısından yenilikçi keşifler yapsa da, astronotlar için uzay koşullarında yaşamanın zorlukları tam anlamıyla çözülmüş değil. Bilim insanları, yaptıkları yeni araştırma ile görevlerde besin sıkıntısı çeken astronotların ihtiyacını çözecek bir gelişme duyurdu. Uzmanlar, asteroit benzeri plastikler kullanarak "neredeyse mükemmel bir gıda" ortaya çıkardılar.

Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür? - 1

ÇÖZÜM ASTEROİTLER

Uzay görevlerinde yer alan astronotların ihtiyaç duyduğu gıdanın tamamını yanlarında taşıması pek mümkün değil. Yiyecekleri uzay aracında yetiştirmelerine de teknoloji henüz izin vermiyor. 

Hiçliğin ortasında düzenlenen görevlerde besin sıkıntısı çeken astronotlar için yeni bir araştırma yapıldı.

Yapılan araştırmalara göre, uzay ortamında bolca bulunan asteroitler bu sorunun çözümü olabilir. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür? - 2

BAKTERİLER BESLENECEK

International Journal of Astrobiology adlı hakemli dergide 3 Ekim'de yayımlanan çalışmada, astronotların doğrudan asteroitleri yemesi teklif edilmiyor ancak bilim insanları, asteroitlerin kimyasal ve fiziksel süreçlerle işlenerek besin üretiminde kullanılabileceğini keşfetti. 

Asteroitler kimyasal ve fiziksel süreçlerle parçalanacak ve ortaya çıkan hidrokarbon bileşikleri bakterilere verilecek. Bu organik maddelerle beslenen bakteriler de astronotların gıdası olacak.

Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür? - 3

ASTEROİT BENZERİ PLASTİKLERLE DENENDİ

Vrije Üniversitesi'nden Dr. Annemiek Waajen, daha önce yaptığı çalışmalarda göktaşlarıyla beslenen bakterilerin gelişimini gözlemlemişti. Yeni çalışmada, asteroitler gibi yüksek karbon oranına sahip plastiklerle deneyler gerçekleştirildi. 

Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür? - 4

"KARAMELLİ YOĞURT" BENZERİ

Araştırmacılar, ABD ordusunun kullandığı kumanya paketlerinin plastiğini piroliz denen bir işlemden geçirerek oksijensiz ortamda ısıttı. Ardından ortaya çıkan karışım karbonla beslenen bakterilere verildi.

Bilim insanları nihayetinde "karamelli yoğurt" gibi bir yiyecek elde etti. Çeşitli testler uygulayarak gıdanın zehirli olmadığını da doğruladılar.

Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür? - 5

"NEREDEYSE MÜKEMMEL BİR GIDA"

Yazarlar arasında yer alan Western Ontario Üniversitesi'nden Dr. Joshua Pearce, "Besin analizi yaptık ve neredeyse mükemmel bir gıda olduğu ortaya çıktı." dedi. 

Araştırmacılar, gerçek asteroitlerle test yapmayı planlıyor. Eğer bu yöntem başarılı olursa, yaklaşık 500 metre çapa sahip Bennu gibi bir asteroidin, bir yıl boyunca 600 ila 17 bin astronotu besleyebileceği öngörülüyor.

Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür? - 6

ZEHİR TESTİNDEN GEÇMESİ GEREKİYOR

Diğer yandan bazı uzmanlar yeni çalışmada öne sürülen yönteme şüpheyle yaklaşıyor. Öncelikle asteroitlerin de plastikler gibi zehir testinden geçmesi gerekiyor.

Ayrıca asteroit madenciliği yapılması ve uzayda, bakterilerin gıdaya dönüştürüleceği ortamların kurulması gerekiyor.

Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür? - 7

UZUN YILLAR SÜREBİLİR

Dr. Waajen, fikrin mantıklı geldiğini ancak hayata geçirilmesine daha uzun bir vakit olduğunu söylüyor.

Yine de yöntemlerini kömür ve Dünya'ya düşen göktaşlarıyla test etmeyi planlayan Dr. Pearce ve ekibi, astronotlara güvenli gıdalar sunabilmeyi umuyor.

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