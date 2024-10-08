Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür?
Gelişen teknoloji ile birlikte artan uzay görevleri, bilim açısından yenilikçi keşifler yapsa da, astronotlar için uzay koşullarında yaşamanın zorlukları tam anlamıyla çözülmüş değil. Bilim insanları, yaptıkları yeni araştırma ile görevlerde besin sıkıntısı çeken astronotların ihtiyacını çözecek bir gelişme duyurdu. Uzmanlar, asteroit benzeri plastikler kullanarak "neredeyse mükemmel bir gıda" ortaya çıkardılar.
ÇÖZÜM ASTEROİTLER
Uzay görevlerinde yer alan astronotların ihtiyaç duyduğu gıdanın tamamını yanlarında taşıması pek mümkün değil. Yiyecekleri uzay aracında yetiştirmelerine de teknoloji henüz izin vermiyor.
Hiçliğin ortasında düzenlenen görevlerde besin sıkıntısı çeken astronotlar için yeni bir araştırma yapıldı.
Yapılan araştırmalara göre, uzay ortamında bolca bulunan asteroitler bu sorunun çözümü olabilir.