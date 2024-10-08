Astronotların gelecekteki besini: Asteroitler nasıl gıdaya dönüştürülür?

"NEREDEYSE MÜKEMMEL BİR GIDA"

Yazarlar arasında yer alan Western Ontario Üniversitesi'nden Dr. Joshua Pearce, "Besin analizi yaptık ve neredeyse mükemmel bir gıda olduğu ortaya çıktı." dedi.

Araştırmacılar, gerçek asteroitlerle test yapmayı planlıyor. Eğer bu yöntem başarılı olursa, yaklaşık 500 metre çapa sahip Bennu gibi bir asteroidin, bir yıl boyunca 600 ila 17 bin astronotu besleyebileceği öngörülüyor.