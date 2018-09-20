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ASUS Zenfone Max Pro Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Yüksek pil kapasitesine sahip çift SIM kart destekli ZenFone Max serisinin yeni modeli ZenFone Max Pro Türkiye'de satışa sunuluyor.

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    Son dönemde yüksek kapasiteli bataryasıyla öne çıkan akıllı telefonları sıkça görür olduk. ASUS'un 5000 mAh kapasiteli bataryası ile kullanıcılara uzun süreli bir pil ömrü vaadeden ASUS Zenfone Max modeli de bu cihazlardan bir diğeri. Genel hatlarıyla ASUS Zenfone 2'nin tasarım anlayışını yansıtan ASUS Zenfone Max, ince detaylarda bazı farklılıklar gösteriyor.
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    Ayrıca cihazın genel malzeme yapısının plastik olduğunu belirtelim. En kalın noktasında 10.6 mm kalınlığında olan ASUS Zenfone Max, 5000 mAh kapasiteli batarya dolayısı ile 200 gram ağırlığında. Yani cihaz kendi segmentinde rakiplerine göre biraz ağır. 5.5 inç boyutlu ekranda 720p HD çözünürlük sunan telefon IPS LCD panel kullanıyor. Ayrıca bu ekran, Corning Gorilla Glass 4 çizilmelere ve darbelere karşı cam teknolojisiyle korunuyor.
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    Gücünü Qualcomm Snapdragon 410 işlemcisinden alan ASUS Zenfone Max, ayrıca 2 GB RAM, 13 MP çift LED flaş ve lazer otofocus özellikli arka kamera, 5 MP ön kamera ve 5000 mAh batarya kapasitesi sunuyor.
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    ASUS ZENFONE MAX PRO TEKNİK ÖZELLİKLER

    ASUS ZENFONE MAX PRO TEKNİK ÖZELLİKLER
    Ekran: 5.5 inç 720p HD IPS LCD
    Kalınlık/Ağırlık: 10.6 mm / 202 gram
    İşlemci: Snapdragon 410
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    Grafik İşlemci: Adreno 306
    RAM: 2 GB
    Depolama: 16 GB (microSD kart desteği mevcut)
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    İşletim Sistemi: Android 5.0
    Ana Kamera: 13 Megapiksel
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    Ön Kamera: 5 Megapiksel
    Batarya: 5000 mAh
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    ASUS ZENFONE MAX PRO TÜRKİYE FİYATI NE KARAR?

    ASUS ZENFONE MAX PRO TÜRKİYE FİYATI NE KARAR?

    ASUS Türkiye, çift SIM kart destekli ZenFone Max Pro'yu Türkiye'de 2.399 TL fiyatla ön siparişe açılıyor.

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