'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım! (Türkiye'den izlenebilecek mi?)

Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için nefesler tutuldu. Peki 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte bilmeniz gereken her şey...

19.06.2020 - 09:43

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım! (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 1

Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için geri sayım başladı. 

 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım! (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 2

21 Haziran'da gerçekleşecek olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kaplayacak.  

 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım! (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 3

Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması oluşacak. 

 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım! (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 4

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR? 

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor. 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım! (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 5

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLECEK? 

Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlenebilecek. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlenecek. 

 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım! (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 6

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ? 

Türkiye'den de izlenebilecek olan tutulma 06:45’te başlayacak ve en net Hakkari'de izlenebilecek. 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması için geri sayım! (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 7

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