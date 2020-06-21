'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü)

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Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması yaşandı.
Reuters haber ajansı tutulmaya ilişkin görselleri paylaştı.
21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kapladı.
Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması meydana geldi.
Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.
Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlendi. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi.
Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45’te başladı ve en net Hakkari'de görüldü.