'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü)

Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için gerçekleşti. Ateş Çemberi' Güneş tutulması Türkiye'den görüldü. İşte 'Ateş çemberi' Güneş tutulması hakkında gereken bilmeniz her şey ve tutulmaya ilişkin kareler....

ntv.com.tr

'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 1

Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması yaşandı.  

Reuters haber ajansı tutulmaya ilişkin görselleri paylaştı. 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 2

21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kapladı.

'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 3

Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması meydana geldi.

'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 4

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR? 

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor. 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 5

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLECEK? 

Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlendi. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi.

'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 6

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN DE İZLENDİ

Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45’te başladı ve en net Hakkari'de görüldü. 

'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 7
İşte geçtiğimiz yıllarda meydana gelen 'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan objektiflere yansıyan kareler...
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 8
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 9
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 10
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 11
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 12
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 13
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 14
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 15
'Ateş çemberi' Güneş tutulması sona erdi (Türkiye'den de görüldü) - 16

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