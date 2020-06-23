'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı)

Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması gerçekleşti. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), pazar günü sabah saatlerinde Türkiye'den de gözlenebilen “ateş çemberi” isimli Güneş tutulmasının yeni bir fotoğrafını yayınladı.

ntv.com.tr

'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 1

Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması Pazar günü yaşandı.  

'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 2

21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kapladı.

'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 3

Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması meydana geldi.

'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 4

NASA PAYLAŞTI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), pazar günü sabah saatlerinde Türkiye'den de gözlenebilen “ateş çemberi” isimli Güneş tutulmasının yeni bir fotoğrafını yayınladı.

NASA’nın uzun pozlama benzeri fotoğrafında, Güneş tutulması boyunca Ay’ın dağlarının yüzeye düşen gölgeleri dahi görülebiliyor.

'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 5

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR? 

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor. 

'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 6

Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlendi. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi.

'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 7

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN DE İZLENDİ

Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45’te başladı ve en net Hakkari'de görüldü. 

'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 8
İşte geçtiğimiz 2020'de ve yıllarda meydana gelen 'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan objektiflere yansıyan kareler...
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 9
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 10
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 11
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 12
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 13
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 14
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 15
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 16
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 17
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 18
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 19
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 20
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 21
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 22
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 23
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 24
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 25
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 26
'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı) - 27

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