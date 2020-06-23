'Ateş çemberi Güneş tutulması'ndan kareler (NASA paylaştı)

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Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması Pazar günü yaşandı.
21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kapladı.
Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması meydana geldi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), pazar günü sabah saatlerinde Türkiye'den de gözlenebilen “ateş çemberi” isimli Güneş tutulmasının yeni bir fotoğrafını yayınladı.
NASA’nın uzun pozlama benzeri fotoğrafında, Güneş tutulması boyunca Ay’ın dağlarının yüzeye düşen gölgeleri dahi görülebiliyor.
Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.
Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlendi. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi.
Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45’te başladı ve en net Hakkari'de görüldü.