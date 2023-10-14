Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?
2023 yılının ikinci Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor. "Ateş Çemberi" olarak da bilinen halkalı Güneş tutulması ekim ayında gerçekleşecek. NASA, halkalı Güneş tutulması sırasında, Güneş ve Dünya atmosferini yakından inceleyecek. Peki, Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?
Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.