Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

2023 yılının ikinci Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor. "Ateş Çemberi" olarak da bilinen halkalı Güneş tutulması ekim ayında gerçekleşecek. NASA, halkalı Güneş tutulması sırasında, Güneş ve Dünya atmosferini yakından inceleyecek. Peki, Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 1

Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 2

Halkalı bir Güneş tutulması 14 Ekim'de Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsat yaratacak.

Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 3

NASA'ya göre, hava koşulları izin verdiği sürece, Güneş'in yalnızca bir kısmının ay tarafından kaplandığı hilal şeklindeki kısmi güneş tutulması, Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek .

Güneş tutulması Türkiye'den gözlenemeyecek.

Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 4

ABD'de gözlemlendikten sonra tutulma, Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'dan da izlenecek ve son olarak Brezilya’nın Atlantik kıyısındaki Natal kentinde sona erecek.

Halkalı Güneş tutulması çeşitli aşamalarla gerçekleşirken, ilk olarak Ay, Güneş'in önünden geçmeye başladığında hilal şeklinde bir parçalı tutulma yaşanacağı aktarıldı.

Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek "ateş çemberi"ni oluşturacak.

Ay, Güneş'in karşısındaki yolculuğunu sona erdirip, gözden kaybolmadan önce bir diğer kısmi tutulmanın meydana geleceği belirtildi.

Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 5

TUTULMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ABD’de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. Tutulma, California, Idaho, Colorado ve Arizona'nın belirli bölgelerinden de görülebilecek.

NASA yetkilisi Kelly Korreck, CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüleri canlı paylaşacağını belirtti.

Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 6

BİR SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMASI 2046 YILINDA

Korreck, ülkenin söz konusu eyaletlerinde görülecek bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da olacağını belirtti.

"Bu fenomeni tekrar görmemiz uzun zaman alacak." diyen Korreck, ABD vatandaşlarını Güneş tutulmasının tam olarak görülebileceği yerlere gitmeye çağırdı.

NASA Heliofizik Dairesi Direktörü Peg Luce, göz kamaştırıcı gök olayının milyonlarca kişi tarafından izlenebileceğini söyledi.

Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER