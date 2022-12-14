Avatar - anime portreler sosyal medyanın her yerinde: Yapay zeka uygulaması Lensa Al nedir, ücretsiz mi, nasıl kullanılır?

Yapay zeka kullanılarak avatara dönüştürülen fotoğraflar şu sıralar sosyal medyanın yeni akımı oldu. Şu sıralar herhangi bir sosyal medya uygulamasında oturum açtığınızda perileri, prensesleri, animasyon karakterlerini veya göksel varlıkları anımsatan portrelerle karşılaşmak mümkün. İnternette dolaşan resimler, yapay zeka uygulaması Lensa AI'ın "Sihirli Avatarlar" işlevinin ürünleri. Peki, Lensa Al nedir, ücretsiz mi, nasıl kullanılır?
Lensa, yüklediğiniz selfie'leri alıp avatarlara dönüştüren, iPhone ve Android'de kullanılabilen bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Lensa, özçekimlerinizi alır, inceler ve sizin veya fotoğraflarını beslediğiniz herkesin bilgisayar tarafından oluşturulmuş orijinal portrelerini ortaya çıkarır.
Arizona Eyalet Üniversitesi Bilgisayar ve Artırılmış Zeka Okulu'nda profesör olan Subbarao Kambhampati, Stable Difüzyon'un "gerçekten güçlü" yapay zeka tabanlı bir görüntü üreteci olduğunu söyledi. Stable Diffusion, 2022'de piyasaya sürülen derin öğrenmeli, metinden görüntüye bir modeldir. Öncelikle metin açıklamalarına bağlı olarak ayrıntılı görüntüler oluşturmak için kullanılır, ancak iç boyama, dış boyama ve görüntü için görüntü oluşturma gibi diğer görevlere de uygulanabilir.
iPhone ve Android'de kullanılabilen Lensa AL uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Lensa AI uygulamasıyla kendi avatarınızı oluşturabilmek için kullanıcıların 10 ila 20 yakın çekim fotoğraf yüklemesi gerekiyor. Uygulama kullanıcıya 20 dakika içinde yapay zeka tarafından yaratılmış avatarlarının yer aldığı 50 görsel gönderiliyor. Hizmetin bedeli ise 3.99 dolar.
• iOS veya Android cihazınıza uygulama mağazasından Lensa AI orijinal uygulamasını indirin, ödemenizi yapın.
• Uygulamayı açın, Magic Avatars’a ve ardından ‘Devam’a tıklayın,
• 10 ila 20 portre fotoğrafınızı yükleyin,
• Fotoğrafların işlenmesi ve sanatsal bir portrenizin çıkarılması 20 ila 40 dakika kadar sürecektir.