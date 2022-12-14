Avatar - anime portreler sosyal medyanın her yerinde: Yapay zeka uygulaması Lensa Al nedir, ücretsiz mi, nasıl kullanılır?

Arizona Eyalet Üniversitesi Bilgisayar ve Artırılmış Zeka Okulu'nda profesör olan Subbarao Kambhampati, Stable Difüzyon'un "gerçekten güçlü" yapay zeka tabanlı bir görüntü üreteci olduğunu söyledi. Stable Diffusion, 2022'de piyasaya sürülen derin öğrenmeli, metinden görüntüye bir modeldir. Öncelikle metin açıklamalarına bağlı olarak ayrıntılı görüntüler oluşturmak için kullanılır, ancak iç boyama, dış boyama ve görüntü için görüntü oluşturma gibi diğer görevlere de uygulanabilir.