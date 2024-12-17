Avrupa Birliği, Musk'a rakip oluyor: 10 milyar euroluk uzay programı!

Avrupa Birliği (AB), SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Starlink'ine rakip olacak 290 uydudan oluşan 10 milyar euroluk bir uzay projesi başlattı. Programın amacı, hükümetler ve ordular için bloğun güvenliğini sağlamak. Starlink'e benzer bir "mega takımyıldızında" yaklaşık bin uyduya eşdeğer güç sağlanacak.

Avrupa Birliği, Musk'a rakip oluyor: 10 milyar euroluk uzay programı! - 1

290 UYDUDAN OLUŞUYOR

Avrupa Birliği (AB), teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Starlink'ine rakip olacak 290 uydudan oluşan 10 milyar euroluk iddialı bir uzay programı başlattı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Avrupa Birliği, Musk'a rakip oluyor: 10 milyar euroluk uzay programı! - 2

GÜVENLİK ENDİŞELERİ MASADA

Bu programın amacı, siber güvenliğe ilişkin küresel endişelerin artması nedeniyle hükümetler ve ordular için bloğun güvenliğini sağlamak.

AB'den yapılan açıklamada, "Bu, Avrupa'nın egemenliği ve güvenli bağlantısı yönünde önemli bir adımdır." denildi.

Avrupa Birliği, Musk'a rakip oluyor: 10 milyar euroluk uzay programı! - 3

BİN UYDULUK GÜÇ

Teknolojik gelişmeler, yüksek ve düşük güçlü uydulardan oluşan ağın, Starlink'e benzer bir "mega takımyıldızında" bin uyduya eşdeğer güç sağlayacağı anlamına geliyor.

Avrupa Birliği, Musk'a rakip oluyor: 10 milyar euroluk uzay programı! - 4

Uydu ağları, TV ve internetin yanı sıra savunma, hava durumu ve sınır gözetim işlevlerini de mümkün kılacak.

Avrupa Birliği, Musk'a rakip oluyor: 10 milyar euroluk uzay programı! - 5

Programa katılan önemli şirketler arasında Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, Fransa'nın Thales Alenia Space ve İtalya'nın Telespazio gibi Avrupa'nın en büyük uzay endüstrisi aktörleri yer alıyor.

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