Avrupa Birliği, Musk'a rakip oluyor: 10 milyar euroluk uzay programı!
Avrupa Birliği (AB), SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Starlink'ine rakip olacak 290 uydudan oluşan 10 milyar euroluk bir uzay projesi başlattı. Programın amacı, hükümetler ve ordular için bloğun güvenliğini sağlamak. Starlink'e benzer bir "mega takımyıldızında" yaklaşık bin uyduya eşdeğer güç sağlanacak.
290 UYDUDAN OLUŞUYOR
Avrupa Birliği (AB), teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Starlink'ine rakip olacak 290 uydudan oluşan 10 milyar euroluk iddialı bir uzay programı başlattı.