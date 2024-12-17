Avrupa Birliği, Musk'a rakip oluyor: 10 milyar euroluk uzay programı!

GÜVENLİK ENDİŞELERİ MASADA

Bu programın amacı, siber güvenliğe ilişkin küresel endişelerin artması nedeniyle hükümetler ve ordular için bloğun güvenliğini sağlamak.

AB'den yapılan açıklamada, "Bu, Avrupa'nın egemenliği ve güvenli bağlantısı yönünde önemli bir adımdır." denildi.