Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Euclid sondasından gelen beş yeni fotoğraf, evrene dair yeni ayrıntıları ortaya koydu. Araştırmacılar, başka hiçbir teleskobun gökyüzünün oldukça büyük bir bölümünde bu kadar keskin görüntüler oluşturamadığını söyledi.
ABD’nin Florida eyaletinde geçen temmuz ayında Florida'dan havalanan ESA’nın Euclid sondası, Dünya'dan yaklaşık bir buçuk milyon km uzakta bulunduğu noktadan ilk beş görüntüsünü gönderdi.
Fotoğraf: Perseus Kümesi