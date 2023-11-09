Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Euclid sondasından gelen beş yeni fotoğraf, evrene dair yeni ayrıntıları ortaya koydu. Araştırmacılar, başka hiçbir teleskobun gökyüzünün oldukça büyük bir bölümünde bu kadar keskin görüntüler oluşturamadığını söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor - 1

ABD’nin Florida eyaletinde geçen temmuz ayında  Florida'dan havalanan ESA’nın Euclid sondası, Dünya'dan yaklaşık bir buçuk milyon km uzakta bulunduğu noktadan ilk beş görüntüsünü gönderdi. 

Fotoğraf: Perseus Kümesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor - 2

Bunlar arasında 400 milyon ışık yılı uzaklıktaki Perseus Kümesi'ndeki bin galaksinin yanı sıra Orion takımyıldızındaki Atbaşı Bulutsusu'nun bir görüntüsü de yer alıyor.

Fotoğraf: Atbaşı Nebulası

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor - 3

EVRENİN EN KAPSAMLI HARİTASI ÇIKARILIYOR

Bugün yayınlanan ilk beş görüntü, Euclid'in evrenin şimdiye kadarki en kapsamlı üç boyutlu haritasını oluşturmaya yönelik altı yıllık misyonunun ilk adımını oluşturuyor.

Fotoğraf: Saklı Galaksi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor - 4

ESA, başka hiçbir teleskobun gökyüzünün bu kadar büyük bir bölümünde bu kadar keskin astronomik görüntüler oluşturamadığını açıkladı.

Fotoğraf: Düzensiz Cüce Galaksi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor - 5

Temmuz ayında bir SpaceX roketiyle fırlatılan Euclid, uzayın 'ikinci Lagrange noktası' olan L2'de konuşlanmış durumda bulunuyor.  L2, Dünya ile Güneş arasındaki uzayda, oraya gönderilen nesnelerin yerinde kalma eğiliminde olduğu bir konuma deniliyor. L2, Güneş'ten bakıldığında Dünya'nın 5 milyon km gerisinde yer alıyor. 

Fotoğraf: Küresel küme

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor - 6

ESA'nın bilim direktörü Profesör Carol Mundell, “Gördüğümüz şey, gökyüzünün geniş alanları üzerinde aslında çok hızlı bir şekilde büyük derinliklere çekilmiş mükemmel görüntülerdir.” dedi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor - 7
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) paylaştı: Başka hiçbir teleskop böyle fotoğraflar çekemiyor - 8
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