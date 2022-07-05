Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yetkilileri, Dünyanın manyetik alanını inceleyen Swarm uydusunun Güneş fırtınaları nedeniyle atmosfere battığını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 08:03

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 1

Bilim insanları, güneş havasının uyduların yörüngelerinden düşmesine neden olabileceğine inanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 2

TRT Haber'deki bilgilere göre geçen yıl boyunca, Ajansı'nın Dünya çevresindeki manyetik alanları ölçen Swarm takımyıldızı, atmosferde öncekinden on kat daha hızlı yer değiştirmeye başladı.

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 3

ESA'nın Swarm misyon yöneticisi Anja Stromme, Space.com'a verdiği demeçte, "Son beş, altı yılda uydular yılda yaklaşık iki buçuk kilometre batıyordu. Ancak geçen yılın Aralık ayından bu yana neredeyse dalış yapıyorlar. Aralık ve Nisan arasındaki düşüş oranı yılda 20 kilometre oldu" dedi.

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 4

Bu fenomenlerle eşzamanlı olarak başlayan yeni güneş döngüsünün sorumlu olabileceği düşünülüyor.

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 5

Daha fazla güneş rüzgarı aktivitesi, güneş lekeleri, güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri artan bir oranda üretiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 6

Dr. Stromme, "Atmosferin güneş rüzgarıyla etkileşime girdiği üst katmanlarında devam ettiğini hala tam olarak anlamadığımız birçok karmaşık fizik var. Bu etkileşimin atmosferin yükselmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu, daha yoğun havanın daha yüksek irtifalara kayması anlamına geliyor" diye konuştu.

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 7

Dr Stromme, daha yoğun havanın uydular için daha fazla sürtünme yarattığını, bu yüzden uyduların yavaşlayarak batmasına neden olduğunu söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 8

Uydular o kadar dramatik bir şekilde battı ki, Mayıs ayında operatörler, uydulardaki tahriklerini kullanarak irtifaları yükseltmek zorunda kaldılar.

Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir - 9

Uydular çok alçalırsa, ajansların onları tamamen kaybetmesi tehlikesi var.

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