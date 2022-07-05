Avrupa Uzay Ajansı: Güneş fırtınaları uyduları yok edebilir

Dr. Stromme, "Atmosferin güneş rüzgarıyla etkileşime girdiği üst katmanlarında devam ettiğini hala tam olarak anlamadığımız birçok karmaşık fizik var. Bu etkileşimin atmosferin yükselmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu, daha yoğun havanın daha yüksek irtifalara kayması anlamına geliyor" diye konuştu.