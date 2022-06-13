Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Samanyolu Galaksisi'nin doğru ve eksiksiz haritasını oluşturmak amacıyla Gaia misyonu kapsamında topladığı yaklaşık 2 milyar yıldıza ilişkin veriyi paylaştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.06.2022 - 15:24

Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 1

Verilerin, gök bilimciler tarafından yıldızların doğum ve ölümlerinden yola çıkarak, Samanyolu Galaksisi'nin yıllar içinde nasıl değiştiğini anlamalarına yardımcı olacağı kaydedildi.

Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 2

ESA tarafından yayımlanan 2 milyar yıldızın yaşı, kütlesi, sıcaklığı ve kimyasal oluşumlarına yönelik yeni bilgilerin, hangi yıldızın başka bir galaksiden Samanyolu'na göç ettiğini belirlemede de kullanılabileceği belirtildi.

Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 3

800 BİNDEN FAZLA DOSYAYA SAHİP

Gaia verileri, yıldızların yanı sıra Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, asteroitler ve diğer nesneler hakkında da 800 binden fazla dosya içeriyor.

Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 4

Öte yandan Gaia misyonu ile bilgi edinilen yıldızların galaksideki yıldızların yalnızca yüzde birini oluşturduğu biliniyor.

Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 5
Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 6
Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 7
Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 8
Avrupa Uzay Ajansı, yaklaşık 2 milyar yıldızın verilerini yayımladı - 9

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