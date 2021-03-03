Avustralya ve Boeing drone savaş jetini test uçuşuna soktu

Avustralya ordusu ve Boeing tarafından geliştirilen insansız savaş jeti ilk test uçuşunu yaptı. Dünyada insansız jet geliştiren ülkeler arasında Avustralya da girmiş oldu. Avustralya test uçuşunun ardından Beoing'den 115 milyon dolara 6 jet sipariş etti.

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ntv.com.tr 03.03.2021 - 08:55

İnsansız hava araçlarıyla birlikte yeni nesil savaş jetleri de geliştiriliyor.



Son olarak Avustralya Hava Kuvvetleri ve Boeing'in başlattığı projede ilk test uçuşuşu yapıldı.

Loyal Wingman olarak adlandırılan insansız bir savaş jeti test edildi. 12 metre uzunluğundaki tek motorlu jetin önceden planlanmış rotada uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Yaygın kullanılan savaş jetlerinden F-16'nın uzunluğu ise 12 metre.

Jetin uçuşusu yerde bulunan bir ekip tarafından da düzenli olarak takip edildi. İnsansız savaş jetleri daha büyük olması bakımından SİHA'lardan ayrılıyor.

Avustralya Hava Kuvvetleri, insanların gönderilmesinin mümkün olmadığı görevlerde yapay zekayla donatılmış bu jetleri kullanmayı hedefliyor.

Aynı şekilde tek pilotla filo kurulması da hedefleniyor. Aynı üsten kalkan dört savaş jetinin sadece birinde gerçekten pilot olabileceği belirtliyor.

ATS adı verilen insansız savaş uçağının 3 bin 200 kilometreden daha fazla menzili olduğu belirtildi. Yani ATS şimdiden onu bütün insanlı savaş jetlerinden daha uzun bir menzile sahip.

Uçağın insanlı ve insansız hava araçları ile kol uçuşu ve takım görevi yapmak üzere yapay zeka kullanacağı ifade edildi.

Boeing ABD'de de Skyborg adı verilen bir programı yürütüyor. ABD Hava Kuvvetleri'yle birlikte insansız savaş jeti geliştirmesi yapılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin ilk jetleri Mayıs'ta alacağı ve test uçuşlarının da Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

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