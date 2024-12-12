Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu

Avustralya hükümeti, dijital platformları yerel haber içeriklerine ödeme yapmaya zorlayacak yeni bir düzenleme duyurdu. Yeni düzenlemeye göre Meta, TikTok ve Google gibi platformlar, yerel haber içerikleri için ödeme yapacak ya da hükümete belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu - 1

Avustralya hükümeti, Meta, TikTok ve Google gibi dijital platformları yerel haber içeriklerine ödeme yapmaya mecbur bırakacak yeni bir düzenleme açıkladı.

Albanese hükümetinin açıkladığı "haber pazarlığı teşviki" kapsamında, dijital platformlar ya haber yayıncılarıyla doğrudan anlaşmalar yapacak ya da hükümete ödeme yapacak.

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Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu - 2

Direkt ödeme yapan platformlar, bu ücretten muaf tutulacak. Yeni düzenleme, 2021'de yürürlüğe giren haber medya pazarlık kodunu aşmaya çalışan dijital platformlara karşı geliştirilmiş bir önlem olarak ortaya çıktı.

Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu - 3

Özellikle Meta'nın, 2024 Mart ayında Avustralya’daki haber içeriklerine yaptığı ödemeleri sonlandırma kararı, hükümetin bu düzenlemesine zemin hazırladı. Yeni düzenleme, yıllık geliri 250 milyon Avustralya doları üzerindeki dijital platformları kapsayacak. Bu şirketler ya hükümete belirli bir ücret ödeyecek ya da yerel haber yayıncılarıyla doğrudan anlaşmalar yaparak ödeme yükümlülüğünden muaf olacak.

Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu - 4

Dijital platformlardan gelir elde etmenin ötesinde, hükümetin amacı, bu şirketlerin yayıncılara ödeme yapmaya teşvik edilmesidir. Ödemeler 1 Ocak 2025'ten itibaren geriye dönük olarak uygulanacak.

Ancak bu düzenleme, küçük yayıncılar için risk taşıyor. Dijital platformların büyük yayıncılarla anlaşarak küçük haber kuruluşlarını dışlama ihtimali bulunuyor. Hükümet, 2025 yılında bu durumu engellemek için ek bir dağıtım mekanizması üzerinde çalışacak.

Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu - 5

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, düzenlemenin yerel haber medyasını sürdürülebilir kılmayı hedeflediğini ve dijital platformların gazeteciliği finanse etme sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak istediğini belirtti.

Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu - 6

Yeni düzenleme, dijital platformların, Avustralya'nın medya sektörüne daha fazla katkı yapmasını sağlamayı amaçlıyor.

2021 yılında yürürlüğe giren haber medya pazarlık kodu sayesinde, dijital platformlar yaklaşık 200 milyon Avustralya doları tutarında ödeme yaparak medya sektörüne katkı sağladı.

Ancak Meta'nın, haber içeriklerini sıralama dışı bırakma kararı, sürecin sürdürülebilirliğini sorgulatan bir adım oldu.

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