Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu
Avustralya hükümeti, dijital platformları yerel haber içeriklerine ödeme yapmaya zorlayacak yeni bir düzenleme duyurdu. Yeni düzenlemeye göre Meta, TikTok ve Google gibi platformlar, yerel haber içerikleri için ödeme yapacak ya da hükümete belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.
Avustralya hükümeti, Meta, TikTok ve Google gibi dijital platformları yerel haber içeriklerine ödeme yapmaya mecbur bırakacak yeni bir düzenleme açıkladı.
Albanese hükümetinin açıkladığı "haber pazarlığı teşviki" kapsamında, dijital platformlar ya haber yayıncılarıyla doğrudan anlaşmalar yapacak ya da hükümete ödeme yapacak.