Avustralya'da dijital platformlara yeni düzenleme: Yerel haberlere ödeme zorunluluğu

Dijital platformlardan gelir elde etmenin ötesinde, hükümetin amacı, bu şirketlerin yayıncılara ödeme yapmaya teşvik edilmesidir. Ödemeler 1 Ocak 2025'ten itibaren geriye dönük olarak uygulanacak.



Ancak bu düzenleme, küçük yayıncılar için risk taşıyor. Dijital platformların büyük yayıncılarla anlaşarak küçük haber kuruluşlarını dışlama ihtimali bulunuyor. Hükümet, 2025 yılında bu durumu engellemek için ek bir dağıtım mekanizması üzerinde çalışacak.