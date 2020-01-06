Avustralya'daki yangınlar yörüngeden görüntülendi

Avustralya'da geçen hafta başlayan yangınlara yörüngeden fotoğraflandı

Avustralya'da geçen hafta başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. 23 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar 1500 evi de küle çevirdi.

Yangının ne denli büyük bir zarara yol açtığı gezegenimizin yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen kareler ile daha net bir şekilde görülüyor.

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlara müdahalenin artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleştiği belirtiliyor.

NASA’NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.

İşte o karelerden en dikkat çekenleri...

Hood Dağı (Oregon) 

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda) 

Etna Dağı (Sicilya) 

Semien Dağları (Etiyopya) 

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika) 

Fuji Dağı (Japonya) 

Tien Shan Dağları (Çin) 

Brandberg Massif (Namibya) 

Mauna Kea (Hawaii) 

Anti Atlas Dağları (Fas) 

Navajo Dağı (Utah) 

Pacaya Volkanı (Guatemala) 

Nanga Parbat (Pakistan) 

Jefferson Dağı (Oregon) 

Bolivya Andları 

Mt. Redoubt Volkanı (Alaska) 

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

Sierra Nevada (İspanya) 

Luquillo Dağları (Porto Riko) 

Kazbek Dağı (Rusya) 

Patagonya Andları (Arjantin) 

Olimpos Dağı (Yunanistan) 

Mont Blanc (İtalya ve Fransa) 

Damavand Dağı (İran) 

Everest Dağı (Nepal ve Çin) 

Alpler (Avrupa) 

Barberton Dağları (Güney Afrika) 

Kalp Dağı (Wyoming) 

Ulinta Dağları (Utah) 

Appalachian Dağları (Kuzey Amerika) 

Shasta Dağları (Kaliforniya) 

Karpat Dağları (Romanya) 

Augustine Volkanı (Alaska)

Ağrı Dağı (Türkiye) 

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