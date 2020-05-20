Ay 910 yıl önce neden kayboldu? İşte bilimin cevabı

20.05.2020 - 09:34
Peterborough Günlükleri olarak bilinen kayıtlar gezegenimiz Dünya’nın tek uydusu olan Ay’ın 1110 yılında yani günümüzden 910 yıl önce göle görülemez bir hale geldiği bilgisine ev sahipliği yapıyordu.
İsimsiz bir İngiliz tarihçi tarafından kaleme alınan bu olayı mercek altına alan bilim insanları yaşanan bu olayın nedenini bulduklarını düşünüyor.
LiveScience’ta yer alan habere göre, Ay’ın ortadan kaybolmasının nedeni o dönemde yaşanan yoğun volkanik hareketler olabilir.
Buz çekirdeklerinde yapılan incelemeler yapan bilim insanları 1108 - 1110 arasında Asya ve Avrupa kıtasında yoğun volkanik aktiviteler yaşandığını saptadı.
Bilim insanlarına göre, söz konusu faaliyetlerin, atmosferde yıllarca dolanan partikül yüklü bulutları oluşturma ihtimali bir hayli yüksek.