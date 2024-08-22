Ay keşif aracı doğruladı: 4,5 milyar yıl önce magma okyanusu ile kaplıydı!

GÖKTAŞI ÇARPTIĞINA DAİR DELİLLER BULUNDU

Ölçümlerde "ferroan anortozit" yanında, magnezyum da tespit edildi.



Ekip, magnezyumun Ay'ın derinliklerinde bulunduğunu, 4 milyar yıl önce göktaşı çarpmasıyla oluştuğu düşünülen ve Praygam gezgini tarafından araştırılan alana 350 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 500 kilometre çapında, yaklaşık 8 kilometre derinlikteki Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndan gelmiş olabileceğini vurguladı.



PRL Direktörü Prof. Dr. Anil Bhardwaj, "(Bulunan magnezyum), bu havzaya büyük bir asteroitin çarpması sonucu saçılan maddelerden olabilir. Bu süreçte (asteroit) Ay'ın daha derin bir bölümünü de kazdı." ifadesini kullandı.



