Ay keşif aracı doğruladı: 4,5 milyar yıl önce magma okyanusu ile kaplıydı!
Bilim insanları Dünya'nın uydusu Ay ile ilgli yeni bir keşifte bulundu. Ay'ın güney kutbuna inen Hindistan keşif aracı Ay'ın güney kutbunun bir zamanlar erimiş kayalardan oluşan bir magma okyanusu olduğunu doğruladı.
Bilim insanları Ay'ın güney kutbunun bir zamanlar erimiş kayalardan oluşan bir magma okyanusu olduğunu keşfetti.
BBC'nin haberine göre, Ay'ın güney kutbuna inen Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bulguları, Ay'ın oluşma dönemlerinde söz konusu bölgede magmadan oluşan bir okyanus olduğunu doğruladı.