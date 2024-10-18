Ay misyonları için "Moonlight" programı: Yüksek hızlı iletişim dönemi
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), önümüzdeki 20 yıl içerisinde uzay ajansları ve özel şirketler tarafından planlanan 400'den fazla Ay görevine hizmet sağlamak için Moonlight Ay İletişim ve Navigasyon Hizmetleri (LCNS) programını resmen başlattı. Bu program sayesinde Dünya ile Ay arasındaki yaklaşık 400.000 kilometre boyunca yüksek hızlı iletişim ve veri aktarımının kolaylaşacağı kaydedildi.
ESA, Ay'ın keşfini desteklemek üzere yeni bir program başlattığını duyurdu.
LCNS, önümüzdeki 20 yıllık süreçteki 400'den fazla Ay görevine hizmet sağlayacak.
ESA'ya göre Moonlight, Dünya ile Ay arasındaki yaklaşık 400.000 kilometre boyunca yüksek hızlı iletişim ve veri aktarımını kolaylaştırırken, birlikte hassas, otonom inişler ve yüzey hareketliliği sağlayacak beş ay uydusundan oluşan bir takımyıldızı olacak.
ESA Genel Müdürü Josef Aschbacher, Milano'daki Moonlight imza töreninde yaptığı konuşmada, "ESA, gelecekteki ticari ay pazarının yanı sıra devam eden ve gelecekteki ay görevlerini desteklemek için çok önemli bir adım atıyor" dedi.