Ay misyonları için "Moonlight" programı: Yüksek hızlı iletişim dönemi

ESA, Ay'ın keşfini desteklemek üzere yeni bir program başlattığını duyurdu.

LCNS, önümüzdeki 20 yıllık süreçteki 400'den fazla Ay görevine hizmet sağlayacak.

ESA'ya göre Moonlight, Dünya ile Ay arasındaki yaklaşık 400.000 kilometre boyunca yüksek hızlı iletişim ve veri aktarımını kolaylaştırırken, birlikte hassas, otonom inişler ve yüzey hareketliliği sağlayacak beş ay uydusundan oluşan bir takımyıldızı olacak.

ESA Genel Müdürü Josef Aschbacher, Milano'daki Moonlight imza töreninde yaptığı konuşmada, "ESA, gelecekteki ticari ay pazarının yanı sıra devam eden ve gelecekteki ay görevlerini desteklemek için çok önemli bir adım atıyor" dedi.