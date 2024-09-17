Ay tutulması nasıl, nereden izlenir? Ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gerekenler
18 Eylül’de parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Türkiye saati ile 05.45’te gerçekleşen maksimum tutulma sırasında Ay yuvarlağının %8’i Dünya'nın gölgesinden geçiyor. Peki, Ay tutulması nasıl, nereden izlenir? Ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gerekenleri derledik.
Dünya, Güneş ile Ay arasında yer alır. Yani bu sefer Dünya’nın gölgesi Ay üzerine düşecektir. Ay Dünya etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, eğer uygun bir konumda ise, Ay’ın bir kısmı veya tamamı Dünya’nın gölge konisinin içine girecektir. Ay’ın Dünya’nın gölge konisine girip çıkması birkaç saat sürebilir.