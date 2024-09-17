Ay tutulması nasıl, nereden izlenir? Ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gerekenler

18 Eylül’de parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Türkiye saati ile 05.45’te gerçekleşen maksimum tutulma sırasında Ay yuvarlağının %8’i Dünya'nın gölgesinden geçiyor. Peki, Ay tutulması nasıl, nereden izlenir? Ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gerekenleri derledik.

Ay tutulması nasıl, nereden izlenir? Ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gerekenler - 1

Dünya, Güneş ile Ay arasında yer alır. Yani bu sefer Dünya’nın gölgesi Ay üzerine düşecektir. Ay Dünya etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, eğer uygun bir konumda ise, Ay’ın bir kısmı veya tamamı Dünya’nın gölge konisinin içine girecektir. Ay’ın Dünya’nın gölge konisine girip çıkması birkaç saat sürebilir.

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Ay tutulması nasıl, nereden izlenir? Ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gerekenler - 2

Ay tutulması, Ay dolunay evresindeyken gerçekleşir. Sırasıyla Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya geleceği için Ay tutulmasının Dünya’da geceyi yaşayan yerlerden gözlenebileceği kolaylıkla anlaşılabilir.

Ay tutulması nasıl, nereden izlenir? Ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gerekenler - 3

AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Ay tutulmasını dilediğiniz gözlem aracı ile gözleyebilirsiniz. Buna çıplak gözle gözlem yapmak da dâhildir. Ancak Güneş tutulmasını uygun bir filtreye sahip gözlem araçları ile izlemeniz gerekir. Çıplak gözle direkt olarak Güneş’e bakmamalısınız.

Ay tutulması nasıl, nereden izlenir? Ay tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gerekenler - 4

Bu durum Güneş tutulması için de geçerlidir. İsli cam, röntgen filmi, güneş gözlüğü ve benzeri yöntem ve araçlarla Güneş tutulmasına bakılmamalıdır. Aksi hâlde, körlük de dâhil olmak üzere, gözlerinize ciddi zararlar verebilirsiniz.

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