Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Ay'a ve Mars'a insanlı görev yapmak adına geliştirilen Starship uzay aracının yedinci test uçuşu için Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) gerekli izinleri aldı. NASA ve SpaceX, 120 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük roketi olan Starship'i Ay’a, Mars’a ve hatta güneş sistemimizin daha uzak bölgelerine göndermeyi planlıyor.

Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı - 1

SpaceX, devasa Starship roketinin yedinci test uçuşuna bir adım daha yaklaştı.

Şirket, bu hafta Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) gerekli izinleri aldı.

FAA’nın SpaceX’e fırlatma lisansı vermesi, şirketin Starship’in birinci aşama iticisi olan Super Heavy roket motorlarıyla ve üst aşama Starship uzay aracıyla gerçekleştirdiği son testlerin ardından geldi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı - 2

TEST TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Bir sonraki adım, Starship uzay aracını Super Heavy iticisinin üzerine yerleştirerek Teksas, Boca Chica’daki Starbase tesisinden yapılacak fırlatmaya hazırlanmak olacak.

Elon Musk liderliğindeki uzay şirketi, Starship’in yedinci test uçuşu için resmi bir tarih açıklamış değil. Ancak NASA belgelerine dayandırılan son raporlar, fırlatmanın 11 Ocak’ta gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı - 3

BEKLENENDEN DAHA ERKEN UZAYA GİDEBİLİR

Şimdi ise SpaceX, yedinci uçuş için fırlatma lisansını aldığına göre, 120 metre uzunluğundaki roketi beklenenden daha erken bir tarihte uzaya gönderebilir.

Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı - 4

YEDİNCİ TEST UÇUŞUNDA BİZİ NE BEKLİYOR?

Bu yedinci test uçuşunda, güncellenmiş kanat tasarımlarına ve daha fazla yakıt taşıma kapasitesine sahip olan ilk "Blok 2" Starship uzay aracı kullanılacak.

Görev planı önceki testlere benzese de, önceki uçuşlardan çıkarılan derslere dayalı bazı iyileştirmeleri içeriyor.

Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı - 5

MEKANİK KOLLAR YENİDEN KULLANILACAK

Starship’in dördüncü, beşinci ve altıncı test uçuşlarında olduğu gibi, uzay aracının fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu’na kontrollü bir şekilde iniş yapması bekleniyor.

Ayrıca, Super Heavy iticisinde de önemli bir test olan devasa mekanik kollar kullanılarak iticiyi yakalama denemesi yapılacak.

Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı - 6

SpaceX, bu etkileyici başarıyı Starship’in beşinci test uçuşunda ilk denemede gerçekleştirmişti ancak geçen ay yapılan altıncı testte bunu başaramamıştı.

Starship tamamen test edilip sertifikalandırıldığında, NASA ve SpaceX bu aracı mürettebat ve kargo taşımak için Ay’a, Mars’a ve hatta güneş sistemimizin daha uzak bölgelerine göndermeyi planlıyor.

Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı - 7

Starship’in ilk büyük görevi, NASA astronotlarını 1972’den bu yana ilk kez Ay’a indirmek için modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanmayı hedefliyor.

Ancak bu görev olan Artemis III, bir dizi gecikme yaşadı ve şu anda 2027 için planlanıyor.

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