Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Ay'a ve Mars'a insanlı görev yapmak adına geliştirilen Starship uzay aracının yedinci test uçuşu için Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) gerekli izinleri aldı. NASA ve SpaceX, 120 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük roketi olan Starship'i Ay’a, Mars’a ve hatta güneş sistemimizin daha uzak bölgelerine göndermeyi planlıyor.
SpaceX, devasa Starship roketinin yedinci test uçuşuna bir adım daha yaklaştı.
Şirket, bu hafta Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) gerekli izinleri aldı.
FAA’nın SpaceX’e fırlatma lisansı vermesi, şirketin Starship’in birinci aşama iticisi olan Super Heavy roket motorlarıyla ve üst aşama Starship uzay aracıyla gerçekleştirdiği son testlerin ardından geldi.