Ay ve Mars'a insan götürecek: Elon Musk Starship roketi için test izinlerini aldı

SpaceX, bu etkileyici başarıyı Starship’in beşinci test uçuşunda ilk denemede gerçekleştirmişti ancak geçen ay yapılan altıncı testte bunu başaramamıştı.

Starship tamamen test edilip sertifikalandırıldığında, NASA ve SpaceX bu aracı mürettebat ve kargo taşımak için Ay’a, Mars’a ve hatta güneş sistemimizin daha uzak bölgelerine göndermeyi planlıyor.