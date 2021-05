Ay'a 2025'ten önce gidilmeli: Uzayda havalar bozacak

Araştırma ekibinden Mathew Owens, şu an yaşadığımız döngünün 2019'da başladığını söyledi. Owens, 11 yıl süren döngünün 2025'te tepe noktasına ulaşacağını aktardı.

New Scientist'te yer alan bilgilere göre Owens, "Bu büyük olaylar bizi şaşırtabilir. Bunlar her an ortaya çıkabilecek nadir olaylar ancak bazı durumlarda ortaya çıkmaları daha olası. Eğer astronotların sağlığını korumak istiyorsanız bazı zamanlar diğerlerinde göre daha iyi. Günü gününe bilemezseniz dahil fırtınalı dönemler ve sakin dönemler bulunuyor" dedi.