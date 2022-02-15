Ay’a çarpacak olan roket Elon Musk'a değil, Çin’e ait

ABD merkezli Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Profesör Dr. Jonathan McDowell, BBC News'e verdiği demeçte Gray'in yeniden değerlendirmesini kabul ettiğini belirtti. Dünya'dan uzaktaki uzay enkazını belirlemede pek çok "içsel belirsizlik" olduğunu ve bu hataların meydana gelebileceğini açıkladı.

McDowell, “Uzay enkazını takip etmek için sınırlı kaynaklar var. Bunun için, kendi boş zamanını ayıran bir avuç gönüllüye güveniyoruz. Dolayısıyla çapraz kontrol için sınırlı bir alan var” diye konuştu.