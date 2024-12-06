Ay’a dönüş bir yıl daha ertelendi: NASA Artemis Görevini 2027'ye bıraktı

NASA, Ay’a astronot gönderme hedefini bir yıl daha ertelediğini duyurdu. 2026’da yapılması planlanan Ay görevi, teknik aksaklıklar nedeniyle 2027’nin ortasına kadar ertelendi.

Ay’a dönüş bir yıl daha ertelendi: NASA Artemis Görevini 2027'ye bıraktı - 1

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu, bir kez daha ertelendi.

NASA, Ay’a yapılacak ilk insanlı görevdeki gecikmeyi resmen açıkladı. 

1972'deki son Ay inişinden yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra astronotları Ay’ın etrafına gönderecek olan görev, 2026'dan 2027'ye kaydırıldı. Ayrıca, Eylül 2024’te fırlatılması planlanan Artemis görevine ait başka bir uçuş da Nisan 2026'ya ertelendi.  

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ay’a dönüş bir yıl daha ertelendi: NASA Artemis Görevini 2027'ye bıraktı - 2

TRUMP DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI 

Ay’a insan gönderme hedefi, eski Başkan Donald Trump’ın başkanlık döneminde başlatılmıştı ve Artemis programı, Amerika’nın Ay’a yeniden ayak basması ve Mars gibi daha uzak hedeflere ulaşması adına önemli bir adım olarak görülüyordu.

Ay’a dönüş bir yıl daha ertelendi: NASA Artemis Görevini 2027'ye bıraktı - 3

ORTAYA ÇIKAN TEKNİK SORUNLAR

Ertelemenin ana sebebi, 2022’deki Artemis test uçuşu sırasında ortaya çıkan teknik sorunlar. Bu test uçuşunda, astronotların Dünya’ya dönüşü sırasında kritik bir öneme sahip olan ısı kalkanı ile ilgili ciddi sorunlar yaşandı.

Isı kalkanı, astronotları atmosferdeki yüksek sıcaklıklardan koruyarak güvenli bir şekilde Dünya'ya inmelerini sağlamalıydı. Ancak yapılan testlerde kalkanın beklenenden fazla aşınma ve kömürleşme göstermesi, programda önemli bir gecikmeye yol açtı.

Ay’a dönüş bir yıl daha ertelendi: NASA Artemis Görevini 2027'ye bıraktı - 4

2027'YE KADAR YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL!

NASA yetkilileri, bu teknik aksaklıkların çözülmesinin ardından Ay’a insanlı görevdeki tarihin yeniden belirleneceğini ancak 2027’ye kadar bu görevin yapılmasının pek mümkün görünmediğini belirtiyor. Artemis programının ertelemesi, NASA’nın gelecekteki uzay keşifleri için önemli bir adım olma hedefini ve insanlı Mars yolculuğuna ulaşma planlarını da etkileyebilir.

Ay’a dönüş bir yıl daha ertelendi: NASA Artemis Görevini 2027'ye bıraktı - 5

NEDEN GİDİLİYOR?

Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

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