Ay’a dönüş bir yıl daha ertelendi: NASA Artemis Görevini 2027'ye bıraktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu, bir kez daha ertelendi.

NASA, Ay’a yapılacak ilk insanlı görevdeki gecikmeyi resmen açıkladı.

1972'deki son Ay inişinden yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra astronotları Ay’ın etrafına gönderecek olan görev, 2026'dan 2027'ye kaydırıldı. Ayrıca, Eylül 2024’te fırlatılması planlanan Artemis görevine ait başka bir uçuş da Nisan 2026'ya ertelendi.