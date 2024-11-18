Ay'a insan götürecek: Starship roketi altıncı kez test ediliyor

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starship'in altıncı test uçuşunu yarın TSİ 12.15'te gerçekleştirecek. Uzay ajansının Mars'a gitme planlarının temelini oluşturan bu roket, önümüzdeki on yıl içerisinde mürettebat olacak bir şekilde Ay'a gitmek için kullanılacak.

Ay'a insan götürecek: Starship roketi altıncı kez test ediliyor - 1

SpaceX, Starship roketinin altıncı uçuş testini 19 Kasım Salı günü TSİ 12.15'te gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı.

Beşinci uçuş testi Roketin üst kademesi fırlatmadan sonra Super Heavy Booster'ın demir kolları tarafından yakalanmış ve yüksek hassasiyetle iniş gerçekleştirmişti. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ay'a insan götürecek: Starship roketi altıncı kez test ediliyor - 2

YENİDEN DEMİR KOLLARLA YAKALAMAYI DENEYECEK

Altıncı uçuş testinde, SpaceX booster'ı tekrar demir kollarla yakalamayı deneyecek, uzaydayken bir Raptor motorunu yeniden ateşleyecek ve ısı kalkanı deneyleri ile Hint Okyanusu üzerinde yeniden giriş ve iniş için manevra değişikliklerini test edecek.

Yaklaşan uçuş için SpaceX, itici tahrik sistemlerine yedeklilik ekleyen ve kilit alanlarda yapısal gücü artıran bazı donanım yükseltmeleri yaptı.

Ay'a insan götürecek: Starship roketi altıncı kez test ediliyor - 3

Ayrıca, başarılı bir yakalamanın ardından itici gazları güçlendiriciden daha hızlı boşaltabilecek.

SpaceX ayrıca görev tasarımcılarının yazılım kontrollerini güncellediğini ve güçlendiricinin fırlatılması ve geri dönüşü için kriterler belirlediğini açıkladı.

Yedinci test uçuşu ve sonrası için yapılacak iyileştirmeler hakkında SpaceX şunları söyledi:

"Yedinci uçuş testi için planlanan araçtan başlayarak gelecekteki gemiler, tamamen yeniden kullanılabilir bir ısı kalkanına doğru ilerlemeye devam ederken, yeniden tasarlanmış ön kanatlar, daha büyük itici yakıt tankları ve en yeni nesil karolar ve ikincil termal koruma katmanları dahil olmak üzere önemli yükseltmelerle uçacak. Bu ve sonraki uçuş testlerinden elde edilen bilgiler, tam ve hızlı yeniden kullanılabilirliğe yaklaştıkça tüm Starship sistemini daha güvenilir hale getirmeye devam edecek."

Ay'a insan götürecek: Starship roketi altıncı kez test ediliyor - 4

AY'A GİTMEK İÇİN KULLANILACAK

SpaceX için, Starship'i oldukça yakında hazır hale getirmek önemli çünkü bu, şirketin Mars'a ulaşma planlarının temelini oluşturuyor ve bu teknolojinin bir kısmı, önümüzdeki on yıl içinde NASA'nın Artemis görevlerinde Ay'a gitmek için kullanılacak.

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