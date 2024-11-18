Ay'a insan götürecek: Starship roketi altıncı kez test ediliyor

YENİDEN DEMİR KOLLARLA YAKALAMAYI DENEYECEK

Altıncı uçuş testinde, SpaceX booster'ı tekrar demir kollarla yakalamayı deneyecek, uzaydayken bir Raptor motorunu yeniden ateşleyecek ve ısı kalkanı deneyleri ile Hint Okyanusu üzerinde yeniden giriş ve iniş için manevra değişikliklerini test edecek.

Yaklaşan uçuş için SpaceX, itici tahrik sistemlerine yedeklilik ekleyen ve kilit alanlarda yapısal gücü artıran bazı donanım yükseltmeleri yaptı.