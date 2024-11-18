Ay'a insan götürecek: Starship roketi altıncı kez test ediliyor
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starship'in altıncı test uçuşunu yarın TSİ 12.15'te gerçekleştirecek. Uzay ajansının Mars'a gitme planlarının temelini oluşturan bu roket, önümüzdeki on yıl içerisinde mürettebat olacak bir şekilde Ay'a gitmek için kullanılacak.
SpaceX, Starship roketinin altıncı uçuş testini 19 Kasım Salı günü TSİ 12.15'te gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı.
Beşinci uçuş testi Roketin üst kademesi fırlatmadan sonra Super Heavy Booster'ın demir kolları tarafından yakalanmış ve yüksek hassasiyetle iniş gerçekleştirmişti.