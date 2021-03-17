Ay’da bir ev inşa etmenin maliyeti ve 4 kişilik bir ailenin zorunlu giderleri ne kadar? Tüm yönleriyle araştırıldı

ntv.com.tr 17.03.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 17.03.2021 - 11:56
İngiltere’de faaliyet gösteren Money adlı bir finans kuruluşu Ay’da bir ev inşa etmeninin maliyetini ve zorunlu giderlerin ne kadar tutacağını hesapladı. Uzmanlar, Ay yüzeyinde yaşamanın ayda 325 bin dolara (yaklaşık 240 milyon Türk Lirası) dolara mal olacağını ortaya koyan ilk Ay gayrimenkul kılavuzunu yayınladı.
Ekip, Ay'daki bir evin maliyetini hesaplamak için çeşitli faktörler kullandı: bir ev inşa etmek için gereken hammaddeler, Ay'ın atmosferini inşa etmek için gereken özel malzemeler, inşa etmek için seyahat etmek için gereken astronotlar ve malzemeleri buraya taşımanın ortalama maliyeti.
Ay yüzeyine gönderim miktarını hesaplamak için, maliyet verileri SpaceX'ten toplandı. Buna göre Ay’daki tam işlevli ilk evin maliyeti 48 milyon 454 bin 63 dolar (yaklaşık 360 milyon 260 bin Türk lirası) olacak. Fakat ilk ev tamamlandıktan sonra Ay’a taşınan inşaat malzemelerinin varlığı ve halihazırda ayda ikamet eden işçiler nedeniyle, diğer evler 40 milyon 662 bin 642 dolara (yaklaşık 305 milyon Türk lirası) mal olacak. Araştırmacılar ayrıca, sakin ve çorak Ay manzarasına sahip evlerini aşırı nüfuslu Dünya'da ev satmak istediklerinde potansiyel olarak yüzde 27,61 oranında kar edebilecek.
Evlerin fiyatına, aynı zamanda evdeki oksijeni korumak için hava sızdırmazsızlığı, endüstriyel güçte klima ve ısıtıcılar, meteor geçirmez pencereler, yalıtım ve organik enerji kaynakları gibi hayati gereksinimler de dahil edildiği belirtildi.
Bununla brilikte, kılavuz Ay’ın aile yaşamına en çokm elverişli bölgelerini de derledi. "Mükemmel aile banliyösü" olarak kabul edilen “Yağmur Denizi” (Mare Imbrium) adlı bölgenin Ay’ın kuzeyinde yer aldığı ve Güneş Sistemindeki en büyük çarpma kraterlerinden biri olduğunu bildirildi.
Diğer taraftani Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi’nin (NASA) Artemis görevi 2024’te başlayacak ve Ay yüzeyine istikrarlı bir yaşam alanı inşa etme umuduyla bir keşif ekibi gönderecek. Ajans, şimdilik sadece astronotları göndermeye odaklanmış olsa da, diğer şirketler insanların Ay’ı ne zaman kolonileştireceği konusunda belli bir süredir çalışıyor.
Money’in çalışmasına göre, Dünya’da nüfus gitgide artarken uzay teknolojisi ilerlerken, Ay yaşamının yeni normal hale gelmesi çok uzun sürmeyecek.
Ancak, Ay'da yaşama fikri kulağa heyecan verici bir yaşam gibi gelebilir, ancak bunu yapacak kadar cesur olanlar, onunla birlikte gelen "ay yaşam tarzını" düşünmek zorunda. Bu tür aşırı koşullarda yaşarken enerji üretmek hayati önem taşır ve bu nedenle bazı tedarikçilerin maliyeti bu insanları alternatif seçenekleri düşünmeye zorlayabilir.
Money, "Ay'da elektrik üretmenin en etkili yolu, 13 milyar dolara (yaklaşık 97 milyar dolar Türk lirası) mal olan küçük bir nükleer reaktör satın almaktır. Alternatif olarak, 34 güneş paneline yatırım yapmak, bir evi çalıştırmak için yeterli elektrik üretecek ve nükleer reaktöre kıyasla yalnızca 23 bin 616 dolara (yaklaşık 180 bin Türk lirası) mal olacaktır” açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, Ay’da yaşayan bir ailenin kendi yiyeceğini de yetiştirmesi gerekiyor. Money uzamnlarına göre, 4 kişiden oluşan ortalama bir hanenin yılda 1,1 ton gıda üretmek için toplam yedi ay serasına ihtiyaç duyaca ve büyük miktarda su gerekli olacak.
NASA, geçen Ekim ayında Ay’ın güneşli yüzeyinde, astronotlar için kolayca erişilebilecek su olduğunu açıkladı. Ancak, bu tonlarca mahsulü sulamak için yeterli değil.
Money, "Bir yıl boyunca rahat bir şekilde yaşamak, tarım ürünlerini yetiştirmek ve bir ailenin için kişisel su ihtiyacını karşılamak için 5,9 ton su gerekiyor. Bu kadar büyük miktarda su üretmeninin tek yolu sıvı atıkları arıtmak ve yeniden kullanmak” değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, önceki görevlerden Dünya'ya geri getirilen ay kiri, Çin'in daha önce yeryüzünün enerji krizini çözebileceğini söylediği helyum 3'ü içeriyordu. Helyum-3’ün aynı zamanda Ay’da evlere güç vermek için de kullanılabileceği düşünülüyor.
Çalışmada, "Ay'ın üst kabuğunda bulunan Helyum-3 iyonlarının madenciliğinin geliştirilmesi, zamanla, radyoaktif olmayan nükleer füzyon reaksiyonlarını körükleyecek ve şu anda Dünya'da mevcut olandan daha büyük miktarlarda daha temiz ve daha güvenli enerji üretecektir" değerlendirilmesi yapıldı.