Ay’da bir ev inşa etmenin maliyeti ve 4 kişilik bir ailenin zorunlu giderleri ne kadar? Tüm yönleriyle araştırıldı

AYLIK GİDER 240 MİLYON LİRA

İngiltere’de faaliyet gösteren Money adlı bir finans kuruluşu Ay’da bir ev inşa etmeninin maliyetini ve zorunlu giderlerin ne kadar tutacağını hesapladı. Uzmanlar, Ay yüzeyinde yaşamanın ayda 325 bin dolara (yaklaşık 240 milyon Türk Lirası) dolara mal olacağını ortaya koyan ilk Ay gayrimenkul kılavuzunu yayınladı.

Ekip, Ay'daki bir evin maliyetini hesaplamak için çeşitli faktörler kullandı: bir ev inşa etmek için gereken hammaddeler, Ay'ın atmosferini inşa etmek için gereken özel malzemeler, inşa etmek için seyahat etmek için gereken astronotlar ve malzemeleri buraya taşımanın ortalama maliyeti.