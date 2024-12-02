Ay'da çığır açan keşif: Astronotlar için barınak olabilir!

ASTRONOTLAR İÇİN POTANSİYEL SIĞINAKLAR

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden LRO proje bilimcisi Noah Petro, “Mini-RF radar verilerinin analizi, bu mağaraların ne kadar derine ve uzağa uzanabileceğini gösteriyor." dedi.

Tıpkı Dünya’da bulunan lav tüpleri gibi, bilim insanları Ay mağaralarının da erimiş lavların soğumuş bir lav alanının altından akması veya bir lav nehrinin üzerinde kabuk oluşması sonucu uzun ve boş tüneller olarak meydana geldiğini düşünüyor.