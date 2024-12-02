Ay'da çığır açan keşif: Astronotlar için barınak olabilir!
NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı'ndan elde edilen verileri kullanan bilim insanları, Ay yüzeyinin altında geniş mağaralar olduğuna dair kanıtlar buldu. Bu tür mağaraların gelecekte Ay'a yapılacak görevlerde astronotlara doğal bir barınak olabileceği düşünülüyor.
Bilim insanları, NASA'nın LRO'sunun verilerini kullanarak Ay yüzeyinin altında mağaralar olduğuna dair kanıtlar buldu.
Ekip, 2010 yılında LRO'nun Mini-RF (Miniature Radio-Frequency) cihazı tarafından toplanan radar verilerini yeniden analiz etti.
Analizler, bir çukurun tabanından itibaren 60 metre fazla uzanan bir mağaraya işaret etti.
Bu çukur, Ay’ın Mare Tranquillitatis bölgesinde, insanların Ay’a ilk ayak bastığı noktadan 370 kilometre kuzeydoğuda bulunuyor. Mağaranın tam uzunluğu bilinmese de, yüzeyin altında kilometrelerce uzanabileceği düşünülüyor.