Ay'da şaşırtan keşif! Tüm yüzeyinde su izi bulundu
Bilim insanları, Ay yüzeyinin farklı enlemlerinde su bulunabileceğini ortaya koydu. Yeni çalışmalar, Ay'ın farklı yerlerinde, özellikle de ekvator bölgesinde önemli su kaynakları olduğunu vurguluyor. Bu keşfin hem Ay'ın jeolojik geçmişini anlamak için hem de gelecekte planlanan insanlı seyahatler için önemli bilgiler sunması bekleniyor.
MİNERAL HARİTALARI İNCELENDİ
Mineraloji haritalarının yeni bir analizinde, Ay yüzeyinin farklı enlemlerinde ve çoğu noktasında su izlerine rastalandı.