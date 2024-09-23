Ay'da şaşırtan keşif! Tüm yüzeyinde su izi bulundu

Bilim insanları, Ay yüzeyinin farklı enlemlerinde su bulunabileceğini ortaya koydu. Yeni çalışmalar, Ay'ın farklı yerlerinde, özellikle de ekvator bölgesinde önemli su kaynakları olduğunu vurguluyor. Bu keşfin hem Ay'ın jeolojik geçmişini anlamak için hem de gelecekte planlanan insanlı seyahatler için önemli bilgiler sunması bekleniyor.

Ay'da şaşırtan keşif! Tüm yüzeyinde su izi bulundu - 1

MİNERAL HARİTALARI İNCELENDİ

Mineraloji haritalarının yeni bir analizinde, Ay yüzeyinin farklı enlemlerinde ve çoğu noktasında su izlerine rastalandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ay'da şaşırtan keşif! Tüm yüzeyinde su izi bulundu - 2

EKVATORDA BİLE SU BULUNABİLİR

Geleceğin astronotları bu su zengini bölgeleri kullanarak ekvatora yakın yerlerde bile su bulabilir.

Daha önce, suyun yalnızca kutup bölgesinde ve özellikle kutuplardaki derin gölgeli kraterlerde bol miktarda bulunabileceği düşünülüyordu.

Ay'da şaşırtan keşif! Tüm yüzeyinde su izi bulundu - 3

ASTRONOTLAR NEREDE SU ARAMALI?

Suyun nerede bulunduğunu bilmek, yalnızca ayın jeolojik tarihini anlamamıza yardımcı olmuyor, aynı zamanda astronotların gelecekte nerede su bulabileceklerini de anlamamız için yeni bir kapı açıyor.

Ay'da şaşırtan keşif! Tüm yüzeyinde su izi bulundu - 4

BUZLARLA KAPLI KRATERLER TEORİSİ

Ay yüzeyinde göl, nehir ya da benzeri su birikintileri bulunmuyor.

Daha önceki araştırmalar özellikle yüksek enlemlere işaret ederek Güneş'ten doğrudan ışık ya da ısı almayan derin kraterlerde yüksek miktarda buz olabileceğini öne sürüyordu.

Ay'da şaşırtan keşif! Tüm yüzeyinde su izi bulundu - 5

Ancak yeni çalışmalar, Ay'ın farklı yerlerinde, özellikle de ekvator bölgesinde önemli su kaynakları olduğunu vurguluyor.

Ay'da şaşırtan keşif! Tüm yüzeyinde su izi bulundu - 6
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